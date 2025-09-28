Меню
Симпсоны 1989 - 2026, 37 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
The Simpsons
16+
Оригинальное название
Season 37
Название
Сезон 37
Премьера сезона
28 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
13
Продолжительность сезона
6 часов 30 минут
Рейтинг сериала
8.7
Оцените
17
голосов
8.6
IMDb
График выхода новых серий Симпсоны 37 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Сезон 34
Сезон 35
Сезон 36
Сезон 37
Сезон 38
Сезон 39
Сезон 40
Экономные способы обокрасть вашу мать
Thrifty Ways to Thieve Your Mother
Сезон 37
Серия 1
28 сентября 2025
Оставьте Чалма и Гэри включенными
Keep Chalm and Gary On
Сезон 37
Серия 2
5 октября 2025
Домик ужасов на дереве: Часть 36
Treehouse of Horror XXXVI
Сезон 37
Серия 3
19 октября 2025
Мужчины, ведущие себя по-мужски
Men Behaving Manly
Сезон 37
Серия 4
26 октября 2025
Плохие парни... На всю жизнь?
Bad Boys... For Life?
Сезон 37
Серия 5
2 ноября 2025
Барт и Фринк
Bart 'N' Frink
Сезон 37
Серия 6
9 ноября 2025
Пояса к поясам
Sashes to Sashes
Сезон 37
Серия 7
16 ноября 2025
День подъемника
The Day of the Jack-up
Сезон 37
Серия 8
23 ноября 2025
Тетя непослушная
Aunt Misbehavin'
Сезон 37
Серия 9
30 ноября 2025
Угадай, кто придет к Скиннеру
Guess Who's Coming to Skinner
Сезон 37
Серия 10
7 декабря 2025
Парагормональные явления
Parahormonal Activity
Сезон 37
Серия 11
14 декабря 2025
TBA
Сезон 37
Серия 12
28 декабря 2025
TBA
Сезон 37
Серия 13
4 января 2026
