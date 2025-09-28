26 декабря выйдет продолжение 5 сезона «Очень странных дел»: фанаты гадают, кто умрет в финале и парочка кандидатов уже есть

Уже озвучена дата выхода сериала «Майор Гром: Игра против правил» и расписание серий: формат для России необычный

Сериал НТВ «Медное солнце» обошел по рейтингу «Первый отдел» и «Невского»: цифры 8,2 на КП говорят сами за себя

Когда «История игрушек 5» выйдет в прокат: премьера еще не скоро, но это плюс – успеете пересмотреть ранние части

6 сезонов пролетят на одном дыхании: вспомнили про скрытую жемчужину HBO - «Тюрьму Оз» обязаны посмотреть фаны «Сопрано» и «Во все тяжкие»

В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса

Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску

Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек

Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил

В Китае тысячи людей рискуют жизнью, и виной тому «Зверополис 2»: Disney подложили фанатам змею