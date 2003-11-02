Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Симпсоны 1989, 15 сезон

Постер к 15-му сезону сериала Симпсоны
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 15

The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 2 ноября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 15-й сезон сериала «Симпсоны»

В 15 сезоне сериала «Симпсоны» в жизни Гомера происходят очередные перемены. На свободу выходит его матушка Мона, осужденная за убийство в 60-е годы. Вскоре после этого на нее начинает охоту мистер Бернс, мечтающий поквитаться с семейкой. Между тем Лиза становится президентом ученического совета и организует забастовку, тогда как Барт находит деньги для отправки Эйба в Великобританию. Домохозяйка Мардж вступает в конфликт со взрослыми бездетными парами Спрингфилда. Сумеют ли Симпсоны выпутаться из неприятностей?

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
Список серий сериала Симпсоны График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Сезон 34
Сезон 35
Сезон 36
Сезон 37
Сезон 38
Сезон 39
Сезон 40
Дом ужасов 14 Treehouse of Horror XIV
Сезон 15 Серия 1
2 ноября 2003
Моя мама — похититель машин My Mother the Carjacker
Сезон 15 Серия 2
9 ноября 2003
Президент в жемчужном ожерелье The President Wore Pearls
Сезон 15 Серия 3
16 ноября 2003
Монологи Регины The Regina Monologues
Сезон 15 Серия 4
23 ноября 2003
Толстый и пушистый The Fat and the Furriest
Сезон 15 Серия 5
30 ноября 2003
Сегодня я — клоун Today I Am a Klown
Сезон 15 Серия 6
7 декабря 2003
Это — пятнадцатый сезон 'Tis the Fifteenth Season
Сезон 15 Серия 7
14 декабря 2003
Мардж против одиноких, стариков, бездетных пар, подростков и геев Marge vs. Singles, Seniors, Childless Couples and Teens, and Gays
Сезон 15 Серия 8
4 января 2004
Я — робот I, (Annoyed Grunt)-Bot
Сезон 15 Серия 9
11 января 2004
Роман безумной домохозяйки Diatribe of a Mad Housewife
Сезон 15 Серия 10
25 января 2004
Волшебный экскурс в историю Margical History Tour
Сезон 15 Серия 11
8 февраля 2004
Милхаус здесь больше не живет Milhouse Doesn't Live Here Anymore
Сезон 15 Серия 12
15 февраля 2004
Умная и еще умнее Smart & Smarter
Сезон 15 Серия 13
22 февраля 2004
Зифф, который пришёл на обед The Ziff Who Came to Dinner
Сезон 15 Серия 14
14 марта 2004
День Созависимости Co-Dependent's Day
Сезон 15 Серия 15
21 марта 2004
Барт в тюрьме Wandering Juvie
Сезон 15 Серия 16
28 марта 2004
Моя большая жироприпадочная свадьба My Big Fat Geek Wedding
Сезон 15 Серия 17
18 апреля 2004
Поймай их, если сможешь Catch 'Em If You Can
Сезон 15 Серия 18
25 апреля 2004
Человек-пирог Simple Simpson
Сезон 15 Серия 19
2 мая 2004
Какими мы не были The Way We Weren't
Сезон 15 Серия 20
9 мая 2004
Барт-портящий флаг Bart-Mangled Banner
Сезон 15 Серия 21
16 мая 2004
Новости мошенников Fraudcast News
Сезон 15 Серия 22
23 мая 2004
График выхода всех сериалов
Вместо «Колец власти» лучше бы экранизировали эту историю Толкина: Арагорн уже умер, и Средиземье снова во тьме
Именно на этом мультфильме франшиза «Три богатыря» свернула не туда: это не «Шамаханская царица», как думали многие
На карте мира Хоукинса нет, но есть места, которые до сих пор застряли в 1983-м: где снимали сериал «Очень странные дела»
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
«Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше