Симпсоны 1989, 33 сезон

Постер к 33-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 33
Название Сезон 33
Премьера сезона 26 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 33-й сезон сериала «Симпсоны»

В 33 сезоне сериала «Симпсоны» история жителей вымышленного города Спрингфилд продолжается. Мардж вспоминает, как в школе она режиссировала мюзикл «2000 год: Ошибка тысячелетия». Ей хочется повторить этот опыт со всеми участниками спустя двадцать лет. Но успеху Мардж угрожает Саша Рид, ее школьная конкурентка, которая вернулась в город и тоже жаждет снискать славы. Кроме того, телефонный аферист обманным путем заставил дедушку Симпсона думать, что Барт попал за решетку. Наивность стоила Эйбу десяти тысяч долларов. Гомер понимает, что эта сумма была его наследством, и винит отца в том, что тот попался на удочку мошенников.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
8.6 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Сезон 34
Сезон 35
Сезон 36
Сезон 37
Сезон 38
Сезон 39
Сезон 40
Звезда закулисья The Star of the Backstage
Сезон 33 Серия 1
26 сентября 2021
Барт в тюрьме Bart's in Jail
Сезон 33 Серия 2
3 октября 2021
Домик ужасов на дереве 32 Treehouse of Horror XXXII
Сезон 33 Серия 3
10 октября 2021
Какими мы были The Wayz We Were
Сезон 33 Серия 4
17 октября 2021
Живот Лизы Lisa's Belly
Сезон 33 Серия 5
24 октября 2021
Неприятности с Фландерсом. Часть 1 A Serious Flanders
Сезон 33 Серия 6
7 ноября 2021
Неприятности с Фландерсом. Часть 2 A Serious Flanders (2)
Сезон 33 Серия 7
14 ноября 2021
Портрет лакея в огне Portrait of a Lackey On Fire
Сезон 33 Серия 8
21 ноября 2021
Такие незнакомые мамы Mothers and Other Strangers
Сезон 33 Серия 9
28 ноября 2021
Крестница мафии A Made Maggie
Сезон 33 Серия 10
19 декабря 2021
Мардж перевоспитывающая The Longest Marge
Сезон 33 Серия 11
2 января 2022
Пиксельные и напуганные Pixelated and Afraid
Сезон 33 Серия 12
27 февраля 2022
Ребята с нагорья Boyz N The Highlands
Сезон 33 Серия 13
6 марта 2022
Вы не поверите, о чём эта серия — Третий акт вас шокирует! You Won't Believe What This Episode is About - Act Three Will Shock You!
Сезон 33 Серия 14
13 марта 2022
Барт — крутой ребёнок Bart the Cool Kid
Сезон 33 Серия 15
20 марта 2022
Симпатичный лжец Pretty Whittle Liar
Сезон 33 Серия 16
27 марта 2022
Звук кровоточащих десен The Sound of Bleeding Gums
Сезон 33 Серия 17
10 апреля 2022
Мой осьминог и учитель My Octopus and a Teacher
Сезон 33 Серия 18
24 апреля 2022
Девочки хотят повеселиться Girls Just Shauna Have Fun
Сезон 33 Серия 19
1 мая 2022
Мардж-злюка Marge the Meanie
Сезон 33 Серия 20
8 мая 2022
Мясо — это убийство Meat Is Murder
Сезон 33 Серия 21
15 мая 2022
Рок богадельни Poorhouse Rock
Сезон 33 Серия 22
22 мая 2022
