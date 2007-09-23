Об этой странности Стрельцов знают только близкие: остальные не догадываются

Не поверите, каким в жизни был бессовестный Рудик из фильма «Москва слезам не верит»

Сильные слова: Вицин одной фразой раскрыл печальную правду о сущности любого человека

Пахмутова захомутала настоящего красавца: вот как выглядел Добронравов до того, как облысел и состарился

Ноги «раздуло», красота угасла: Самохина из-за рака перестала быть секс-символом

Перевоплощение милой девочки из рекламы сока вызывает ужас: кожа да кости

Узнаете по улыбкам: спустя 44 года Сыроежкин и Электроник все те же сорванцы (фото)

Табаков — шалун: эта пикантная сцена из фильма «Москва слезам не верит» слишком горяча

Как сегодня выглядит цыганская танцовщица, ради которой Яшка из «Неуловимых» бросил первую жену

Эту модель из России называют новой Шейк и Водяновой: от красоты кружится голова

Сложный тест на знание "Кота Леопольда": пройдут только те, кто вырос в СССР