Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 19 Серия 14

Симпсоны 1989 14 серия 19 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 19 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 19 / Серия 1 23 сентября 2007
Эпизод 2
Сезон 19 / Серия 2 30 сентября 2007
Эпизод 3
Сезон 19 / Серия 3 7 октября 2007
Эпизод 4
Сезон 19 / Серия 4 14 октября 2007
Эпизод 5
Сезон 19 / Серия 5 4 ноября 2007
Эпизод 6
Сезон 19 / Серия 6 11 ноября 2007
Мужья и ножи
Сезон 19 / Серия 7 18 ноября 2007
Похороны злодея
Сезон 19 / Серия 8 25 ноября 2007
Вечное сияние разума Симпсона
Сезон 19 / Серия 9 16 декабря 2007
Да здравствует малыш Виггам
Сезон 19 / Серия 10 6 января 2008
Это было в 90-х
Сезон 19 / Серия 11 27 января 2008
Любовь по-Спрингфилдски
Сезон 19 / Серия 12 17 февраля 2008
Бартсступники
Сезон 19 / Серия 13 2 марта 2008
Для звонка ботанику нажмите «Б»
Сезон 19 / Серия 14 9 марта 2008
Дым над дочуркой
Сезон 19 / Серия 15 30 марта 2008
Папа, не вымогай
Сезон 19 / Серия 16 13 апреля 2008
Корова Апокалипсиса
Сезон 19 / Серия 17 27 апреля 2008
Случайный фестиваль
Сезон 19 / Серия 18 4 мая 2008
Мона умирает
Сезон 19 / Серия 19 11 мая 2008
Всё о Лизе
Сезон 19 / Серия 20 18 мая 2008
О чем серия

В 19 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» лишние килограммы побуждают Гомера сесть на диету. Пока никто не видит, он продолжает украдкой поедать сладости. Чтобы доказать это, Мардж нанимает репортеров. По вине Барта и Лизы погибает Мартин.  

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Кентавр
Кентавр 101 комментарий
Буюрса 5 комментариев
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди! 50 комментариев
Related video
Россияне высказали все, что думают о новой ведущей «Жди меня»: реакция странная
Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)
Тест на ассоциации, который определит, в чем ваше призвание
Олег Янковский от стыда бы сгорел: внучка гениального актера вызывает у людей отвращение
Шедевр: сын Сенчуковой и Рыбина оказался не только красавцем, но и талантливым певцом
Мужчины с этими именами ужасно ведут себя на первом свидании
Кровь из глаз: не все знают, что «Служебный роман» дважды снимали в СССР
«Жлоб»: Понаровская раскрыла постыдную правду о Крутом
Миронов сходил по ней с ума: вот кого признали главной дрянью советского кино
Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф
Россияне обомлели: вот что не так с китайским сериалом «А зори здесь тихие»
Подсунули не ту фонограмму: выступление Баскова обернулось громким скандалом
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше