Симпсоны 1989, 18 сезон

Постер к 18-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 18
Название Сезон 18
Премьера сезона 10 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 18-й сезон сериала «Симпсоны»

В 18 сезоне сериала «Симпсоны» Лиза стала общаться с сыном Жирного Тони Майклом Де Амико. Жирный Тони позвал семейку Симпсонов в гости в знак почтения. За столом оказалось, что Майкл хочет стать кулинаром, а вот продолжать семейное дело не намерен. Приспешники Жирного Тони выразили желание, чтобы Майкл выступил в качестве их лидера, но когда он отказался, это место досталось Гомеру. Тем временем Барт превратил траурную церемонию в настоящий хаос, и его родители вынуждены были объясняться за сына с разъяренной толпой. Гомер и Мардж обратились за помощью к детскому психиатру. Он посоветовал Барту игру на барабанах.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
The Mook, the Chef, the Wife and Her Homer
Сезон 18 Серия 1
10 сентября 2006
Jazzy and the Pussycats
Сезон 18 Серия 2
17 сентября 2006
Please Homer, Don't Hammer 'em
Сезон 18 Серия 3
24 сентября 2006
Treehouse of Horror XVII
Сезон 18 Серия 4
5 ноября 2006
GI (Annoyed Grunt)
Сезон 18 Серия 5
12 ноября 2006
Moe 'N' a Lisa
Сезон 18 Серия 6
19 ноября 2006
Ice Cream of Margie (With the Light Blue Hair)
Сезон 18 Серия 7
26 ноября 2006
The Haw-Hawed Couple
Сезон 18 Серия 8
10 декабря 2006
Kill Gil (Parts I & II)
Сезон 18 Серия 9
17 декабря 2006
The Wife Aquatic
Сезон 18 Серия 10
7 января 2007
Revenge is a Dish Best Served Three Times
Сезон 18 Серия 11
28 января 2007
Little Big Girl
Сезон 18 Серия 12
11 февраля 2007
Springfield Up
Сезон 18 Серия 13
18 февраля 2007
Yokel Chords
Сезон 18 Серия 14
4 марта 2007
Rome-old and Juli-eh
Сезон 18 Серия 15
11 марта 2007
Homerazzi
Сезон 18 Серия 16
25 марта 2007
Marge Gamer
Сезон 18 Серия 17
22 апреля 2007
The Boys of Bummer
Сезон 18 Серия 18
29 апреля 2007
Crook and Ladder
Сезон 18 Серия 19
6 мая 2007
Stop or My Dog Will Shoot
Сезон 18 Серия 20
13 мая 2007
24 Minutes
Сезон 18 Серия 21
20 мая 2007
You Kent Always Say What You Want
Сезон 18 Серия 22
20 мая 2007
