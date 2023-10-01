Меню
Симпсоны 1989, 35 сезон

Постер к 35-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 35
Название Сезон 35
Премьера сезона 1 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 35-й сезон сериала «Симпсоны»

В 35 сезоне сериала «Симпсоны» продолжаются веселые приключения американской семейки, живущей в Спрингфилде. Напомним, в предыдущем сезоне после унижения на городском собрании глава семейства Гомер ищет признания в интернет-группе по поиску пропавшей черепахи. Однако находит нечто гораздо более зловещее. Тем временем Лизу вызывают в качестве присяжной в зал суда, а ее матушка Мардж становится буквально одержима своим велотренажером. Правда, вскоре ей становится не до фитнеса. Мардж берут на работу в качестве продюсера нового ток-шоу. Вскоре она понимает, что проект является нескончаемым кошмаром.

Рейтинг сериала

9.3
8.6 IMDb
Переправа Гомера Homer's Crossing
Сезон 35 Серия 1
1 октября 2023
Ночной сон середины детства A Mid-Childhood Night's Dream
Сезон 35 Серия 2
8 октября 2023
Макмансион и жена McMansion & Wife
Сезон 35 Серия 3
22 октября 2023
Корпоративная история любви Thirst Trap: A Corporate Love Story
Сезон 35 Серия 4
29 октября 2023
Дом ужасов XXXIV Treehouse of Horror XXXIV
Сезон 35 Серия 5
5 ноября 2023
Железная Мардж Iron Marge
Сезон 35 Серия 6
12 ноября 2023
Жизнь без ошибок It's a Blunderful Life
Сезон 35 Серия 7
19 ноября 2023
Романтика Аэ Бонни Ae Bonny Romance
Сезон 35 Серия 8
3 декабря 2023
Убийство, лодка Murder, She Boat
Сезон 35 Серия 9
17 декабря 2023
Делайте неправильные вещи Do The Wrong Thing
Сезон 35 Серия 10
24 декабря 2023
Монстр Фринкенштейна Frinkenstein's Monster
Сезон 35 Серия 11
18 февраля 2024
Лиза на Формуле 1 Lisa Gets an F1
Сезон 35 Серия 12
25 февраля 2024
Клан пещерной мамы Clan of the Cave Mom
Сезон 35 Серия 13
24 марта 2024
Ночь прожиточного минимума Night of the Living Wage
Сезон 35 Серия 14
7 апреля 2024
Кремации дня Cremains of the Day
Сезон 35 Серия 15
21 апреля 2024
Брюки-рассказчики The Tell-Tale Pants
Сезон 35 Серия 16
5 мая 2024
Переломный момент The Tipping Point
Сезон 35 Серия 17
12 мая 2024
Мозг Барта Bart's Brain
Сезон 35 Серия 18
19 мая 2024
