Симпсоны 1989, 29 сезон

Постер к 29-му сезону сериала Симпсоны
Симпсоны Сезон 29

The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 29
Название Сезон 29
Премьера сезона 22 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 29-й сезон сериала «Симпсоны»

В 29 сезоне сериала «Симпсоны» в магическом мире Средневековья мать Мардж стала Ледяным Ходоком. Единственная возможность Гомеру добыть лекарственный препарат для нее — заставить Лизу прибегнуть к запрещенным ритуалам. Когда монарх узнал об этом, он совершил похищение Лизы. Гомеру придется организовать восстание феодалов, чтобы вызволить ее. А Мардж и Лиза решили превратить тяжелый опыт, пережитый Лизой, в настоящий бестселлер, по сценарию которого на Бродвее поставят мюзикл. Однако во время написания произведения у авторов возникают неразрешимые творческие разногласия.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
8.6 IMDb
Список серий сериала Симпсоны
Springfield of Dreams: The Legend of Homer Simpson
Сезон 29 Серия 0
22 октября 2017
The Serfsons
Сезон 29 Серия 1
1 октября 2017
Springfield Splendor
Сезон 29 Серия 2
8 октября 2017
Whistler's Father
Сезон 29 Серия 3
15 октября 2017
Treehouse of Horror XXVIII
Сезон 29 Серия 4
22 октября 2017
Grampy Can Ya Hear Me
Сезон 29 Серия 5
5 ноября 2017
The Old Blue Mayor She Ain't What She Used to Be
Сезон 29 Серия 6
12 ноября 2017
Singin' in the Lane
Сезон 29 Серия 7
19 ноября 2017
Mr. Lisa's Opus
Сезон 29 Серия 8
3 декабря 2017
Gone Boy
Сезон 29 Серия 9
10 декабря 2017
Haw-Haw Land
Сезон 29 Серия 10
7 января 2018
Frink Gets Testy
Сезон 29 Серия 11
14 января 2018
Homer is Where the Art Isn't
Сезон 29 Серия 12
18 марта 2018
3 Scenes Plus a Tag from a Marriage
Сезон 29 Серия 13
25 марта 2018
Fears of a Clown
Сезон 29 Серия 14
1 апреля 2018
No Good Read Goes Unpunished
Сезон 29 Серия 15
8 апреля 2018
King Leer
Сезон 29 Серия 16
15 апреля 2018
Lisa Gets the Blues
Сезон 29 Серия 17
22 апреля 2018
Forgive and Regret
Сезон 29 Серия 18
29 апреля 2018
Left Behind
Сезон 29 Серия 19
6 мая 2018
Throw Grampa from the Dane
Сезон 29 Серия 20
13 мая 2018
Flanders' Ladder
Сезон 29 Серия 21
20 мая 2018
График выхода всех сериалов
