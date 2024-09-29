Меню
Симпсоны 1989, 36 сезон

Постер к 36-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 36
Название Сезон 36
Премьера сезона 29 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 36-й сезон сериала «Симпсоны»

В 36 сезоне сериала «Симпсоны» продолжается увлекательная история американской семейки, которая обитает в Спрингфилде. Напомним, ранее Лиза пыталась спасти планету с помощью убийства, а ее отец Гомер осознал, что он не тот человек, которым всю жизнь считал себя. Затем Гомер и Даффман отправились в весьма разоблачающее путешествие вместе с Лизой. Гомера переполнили ярость и негодование, когда дедушка стал отчимом сына его девушки. В это время Лиза и Барт решили устроить вечеринку с ночевкой. Как обычно бывает в семейке Симпсонов, эта идея не реализовалась без непредсказуемых последствий.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
8.6 IMDb
День рождения Барта Bart's Birthday
Сезон 36 Серия 1
29 сентября 2024
Желтый лотос The Yellow Lotus
Сезон 36 Серия 2
6 октября 2024
Отчаянно ищущая Лиза Desperately Seeking Lisa
Сезон 36 Серия 3
20 октября 2024
Дрянная жара Shoddy Heat
Сезон 36 Серия 4
27 октября 2024
Домик ужасов на дереве XXXV Treehouse of Horror XXXV
Сезон 36 Серия 5
3 ноября 2024
Женщины в шортах Women in Shorts
Сезон 36 Серия 6
10 ноября 2024
Домик ужасов на дереве: Злой этот путь Симпсонов приходит Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes
Сезон 36 Серия 7
24 ноября 2024
Удобные авиалинии Convenience Airways
Сезон 36 Серия 8
8 декабря 2024
Гомер и ее сестры Homer and Her Sisters
Сезон 36 Серия 9
15 декабря 2024
Все верные O C'mon All Ye Faithful
Сезон 36 Серия 10
22 декабря 2024
Бутылочный эпизод Bottle Episode
Сезон 36 Серия 11
29 декабря 2024
Фландши из Иннерсимпсона The Flandshees of Innersimpson
Сезон 36 Серия 12
30 марта 2025
В сговоре The Last Man Expanding
Сезон 36 Серия 13
6 апреля 2025
P.S. Я тебя ненавижу P.S. I Hate You
Сезон 36 Серия 14
13 апреля 2025
Эйб Лига их Мо Abe League of Their Moe
Сезон 36 Серия 15
27 апреля 2025
Тушеная ложь Stew Lies
Сезон 36 Серия 16
4 мая 2025
Полное сердце, пустой бассейн Full Heart, Empty Pool
Сезон 36 Серия 17
11 мая 2025
Вещи эстрангера Estranger Things
Сезон 36 Серия 18
18 мая 2025
