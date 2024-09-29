В 36 сезоне сериала «Симпсоны» продолжается увлекательная история американской семейки, которая обитает в Спрингфилде. Напомним, ранее Лиза пыталась спасти планету с помощью убийства, а ее отец Гомер осознал, что он не тот человек, которым всю жизнь считал себя. Затем Гомер и Даффман отправились в весьма разоблачающее путешествие вместе с Лизой. Гомера переполнили ярость и негодование, когда дедушка стал отчимом сына его девушки. В это время Лиза и Барт решили устроить вечеринку с ночевкой. Как обычно бывает в семейке Симпсонов, эта идея не реализовалась без непредсказуемых последствий.