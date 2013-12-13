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Жестокое рождество Жестокое рождество
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O'Hellige Jul!

Жестокое рождество, 2013

2013 / Норвегия
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Серийный маньяк и его жертвы по разному представляли себе праздник рождества.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 13 декабря 2013
Постер фильма Жестокое рождество 1 постер
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7 декабря 2021 17:38
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