Жестокое рождество, 2013

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о выходе в прокат О фильме Серийный маньяк и его жертвы по разному представляли себе праздник рождества. Развернуть 4.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7 Продолжительность 1 час 36 минут Год выпуска 2013 Премьера в мире 13 декабря 2013 1 постер

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