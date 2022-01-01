Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятье: Разгадка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Месть елок
Treevenge
Месть елок, 2008
2008 / Канада
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
комедия
ужасы
короткометражный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Срубленные на праздники ёлочки начинают кровавую расправу над людьми.
Развернуть
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
16 минут
Год выпуска
2008
Режиссер
Джейсон Эйзинер
В ролях
Джонатан Торренс
Сара Дансуорт
Марис Морган
Джейден Тейлор
Лекс Гигерофф
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Щелкунчик и волшебная флейта
Отзывы
2022, Россия, детский
Тайный Санта
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Тень. Взять Гордея
Отзывы
2022, Россия, детектив, триллер
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
Приключения Тедди
Рецензия
Отзывы
2022, Норвегия, семейный
Призраки прошлого
Рецензия
Написать отзыв
2022, США, ужасы
Ламборгини: Человек-легенда
Отзывы
2022, Италия, драма, биография
Заклятье: 13-й этаж
Отзывы
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
На ощупь
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, драма, триллер
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением