Месть елок, 2008

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о выходе в прокат О фильме Срубленные на праздники ёлочки начинают кровавую расправу над людьми. Развернуть 7.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 16 минут Год выпуска 2008 Режиссер Джейсон Эйзинер В ролях Джонатан Торренс Сара Дансуорт Марис Морган Джейден Тейлор Лекс Гигерофф Все актеры и съемочная группа 1 постер

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