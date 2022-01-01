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Скрудж: Рождественская песнь
Scrooge: A Christmas Carol
Скрудж: Рождественская песнь, 2022
2022 / Великобритания
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
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О фильме
В холодный канун Рождества у эгоистичного скряги Эбенезера Скруджа остается одна ночь, чтобы встретиться со своим прошлым и изменить будущее — пока еще есть время.
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Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Стивен Доннелли
В ролях
Люк Эванс
Оливия Колман
Джонни Флинн
Джесси Бакли
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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