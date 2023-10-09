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Иван Васильевич меняет все
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Ivan Vasilievich menyaet vsyo

Иван Васильевич меняет все, 2023

2023 / Россия
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О фильме

В основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которой в этом году исполняется 50 лет. Зрителей ждёт новая история как с уже знакомыми персонажами – Иоанном Грозным, Иваном Буншей, изобретателей Шуриком – так и с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые будут органично вплетены в фантастическое повествование. На экране эти образы воплотят звёзды телеканала ТНТ, популярные актёры и певцы. Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но коварный VPN, на котором работает чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Роман Ким
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Михаил Галустян
Михаил Галустян
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ТНТ и создатели «СамоИронии судьбы» готовят новогодний фильм «Иван Васильевич меняет всё!» Появились первые кадры.
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9 октября 2023 16:39
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