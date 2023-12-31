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Постер фильма Иван Васильевич меняет все
4.5
Киноафиша Фильмы Иван Васильевич меняет все
4.5

Иван Васильевич меняет все

, 2023
Ivan Vasilievich menyaet vsyo
Россия / комедия, музыка / 18+
Постер фильма Иван Васильевич меняет все
4.5

О фильме

В основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которой в этом году исполняется 50 лет. Зрителей ждёт новая история как с уже знакомыми персонажами – Иоанном Грозным, Иваном Буншей, изобретателей Шуриком – так и с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые будут органично вплетены в фантастическое повествование. На экране эти образы воплотят звёзды телеканала ТНТ, популярные актёры и певцы. Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но коварный VPN, на котором работает чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

В ролях

Павел Деревянко
Павел Деревянко
Yakin
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Павел Воля
Павел Воля
Ольга Картункова
Ольга Картункова
Tsaritsa Marfa
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов
Ivan Vasilyevich Bunsha
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Zhorzh Blinovskiy
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Виктория Богатырёва
Виктория Богатырёва
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Olga Andreevna Bunsha
Баста
Баста
Режиссер Роман Ким, Миша Семичев
Сценарист Andrey Shelkov, Maksim Tkachenko
Композитор Vitaliy Kudrin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 31 декабря 2023
Производство Comedy Club Production
Другие названия
Ivan Vasilievich menyaet vsyo, Иван Васильевич меняет всё, Иван Васильевич меняет все, Ivan Vasilyevich Menyaet Vse, Ivan Vasilyevich Menyaet Vsyo

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 13 голосов
4.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 29 сентября 2025

Отзывы о фильме

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