Иван Васильевич меняет все, 2023

В основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которой в этом году исполняется 50 лет. Зрителей ждёт новая история как с уже знакомыми персонажами – Иоанном Грозным, Иваном Буншей, изобретателей Шуриком – так и с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые будут органично вплетены в фантастическое повествование. На экране эти образы воплотят звёзды телеканала ТНТ, популярные актёры и певцы. Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но коварный VPN, на котором работает чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.