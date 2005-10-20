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Продается дача

Prodaetsya dacha 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В Москве живет неженатый молодой поэт-армянин Сурен. Он коренной москвич, обладатель "сталинской" квартиры. Существо доброе, непритязательное, творческая натура, неприспособленная к жизни. В его дом постоянно приезжают на постой родственники, и Сурен уединяется на даче. Но дачу продают еще двум хозяевам какие-то мошенники, и эти покупатели – старик-ветеран с Дальнего Востока и девушка-тренер по синхронному плаванию – встречаются в сочельник. Каждый из них, включая Сурена, хотел встретить Новый год совсем по-другому. На дачу съезжаются родственники всех этих людей, ситуация запутывается, обрастает новыми взаимоотношениями и привязанностями, и, конечно, Сурен полюбит тренера по плаванию Машу.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 20 октября 2005
Дата выхода
20 октября 2005 Россия КароПрокат
20 октября 2005 Беларусь
20 октября 2005 Казахстан
20 октября 2005 Украина
Производство Мосфильм, Жанр
Другие названия
Prodaetsya dacha, Dacza na sprzedaż, Продается дача
Режиссер
Владимир Потапов
Владимир Потапов
В ролях
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Татьяна Яковенко
Татьяна Яковенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
в.п. 2 апреля 2015, 12:51
Очень рад,что тебе понравился фильм. Мы старались. Нас было много. Спасибо...Ответ на сообщение Queenie от 24/10/2005 - 16:55:28
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