В Москве живет неженатый молодой поэт-армянин Сурен. Он коренной москвич, обладатель "сталинской" квартиры. Существо доброе, непритязательное, творческая натура, неприспособленная к жизни. В его дом постоянно приезжают на постой родственники, и Сурен уединяется на даче. Но дачу продают еще двум хозяевам какие-то мошенники, и эти покупатели – старик-ветеран с Дальнего Востока и девушка-тренер по синхронному плаванию – встречаются в сочельник. Каждый из них, включая Сурена, хотел встретить Новый год совсем по-другому. На дачу съезжаются родственники всех этих людей, ситуация запутывается, обрастает новыми взаимоотношениями и привязанностями, и, конечно, Сурен полюбит тренера по плаванию Машу.

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