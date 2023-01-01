Приключения Верки Сердючки, 2006

У всего в мире есть начало. Поле начинается с межи, пшеница начинается с зернышка, посаженного в землю, а человек начинается с рождения. Большинство интеллигентных и законопослушных граждан предпочитают рождаться исключительно в предназначенных для этого заведениях – родильных домах, а личности незаурядные, как правило, не обращают на такие мелочи внимания. Вот так, в стогу сена, и родилась главная героиня этого фильма, Верка Сердючка. С самого детства этот непоседливый ребенок приносил маме одни хлопоты: то дыру в заборе сделает, чтобы корову угнать, то велосипед у почтальона отберет. В школе все учителя не знали, куда деться от этой неугомонной девочки, которая в первом классе выглядела как взрослая. Именно школьницей Верка начала мечтать о карьере певицы. После выпускного она приняла решение отправиться в Москву, чтобы покорить российский шоу-бизнес.