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Приключения Верки Сердючки Приключения Верки Сердючки
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Приключения Верки Сердючки, 2006

2006 / Россия
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О фильме

У всего в мире есть начало. Поле начинается с межи, пшеница начинается с зернышка, посаженного в землю, а человек начинается с рождения. Большинство интеллигентных и законопослушных граждан предпочитают рождаться исключительно в предназначенных для этого заведениях – родильных домах, а личности незаурядные, как правило, не обращают на такие мелочи внимания. Вот так, в стогу сена, и родилась главная героиня этого фильма, Верка Сердючка. С самого детства этот непоседливый ребенок приносил маме одни хлопоты: то дыру в заборе сделает, чтобы корову угнать, то велосипед у почтальона отберет. В школе все учителя не знали, куда деться от этой неугомонной девочки, которая в первом классе выглядела как взрослая. Именно школьницей Верка начала мечтать о карьере певицы. После выпускного она приняла решение отправиться в Москву, чтобы покорить российский шоу-бизнес.

5.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2006
Возраст 0+
Режиссер
Семен Горов
В ролях
Владимир Горянский
Виктор Демерташ
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Римма Зюбина
Нина Антонова
Все актеры и съемочная группа
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