Летите, глупцы: режиссер «Властелина колец» перенесет «Парк Юрского периода» в реальный мир — но начнет не с тираннозавров

Будущее совсем рядом, и у него будут очень длинные перья.

Пока весь мир ждет «Охоту на Голлума», его продюсер Питер Джексон затеял куда более безумную «охоту» — за птицей, исчезнувшей с лица Земли 600 лет назад. Культовый режиссер решил сыграть в «Парк Юрского периода» по-новозеландски — только вместо тираннозавра будет гигантский моа.

Эти пернатые великаны когда-то ходили по Южному острову Новой Зеландии, вымахивая до 3,6 метров ростом и весом под четверть тонны. Их давно съели первые маори, но Джексон хочет все исправить — и уже вложился в биотех-стартап Colossal Biosciences, который славится своим желанием воскресить все подряд: от додо до лютоволков.

Правда, с лютоволками пока не все понятно — получились вроде бы модифицированные серые волки.

Причем Питер не просто «вписался» в спонсоры проекта: он лично таскает по Новой Зеландии мешки с костями — у него уже есть коллекция из 400 фрагментов скелетов. Чем больше костей, тем лучше ДНК, тем больше шансов, что через пару десятилетий по лугам снова побегут пернатые великаны. Идею поддержали местные маори — племя Нгāи Таху. Для них моа — это часть идентичности (ну и, вероятно, аппетитный перекус).

Джексон уверяет, что все пойдет по плану: технологии, обкатанные на додо, ускорят работу. А главное — эта «юрская затея» должна вдохновить детей на науку и заботу о природе. В общем, Питер Джексон снова зовет нас в удивительный мир — но на этот раз не в Средиземье, а в древнюю Новую Зеландию.

А там и ожившие тираннозавры не за горами.

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