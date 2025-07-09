В залах для ВИП-гостей шикарные комнаты: но интерьер был выбран неспроста — вот что хотела донести «Игра в кальмара»

За каждым смертельным раундом «Игры в кальмара» наблюдают избранные — богачи, для которых человеческие жизни давно стали разменной монетой. Пока участники ютятся на жёстких койках, словно заключённые, элита наслаждается происходящим, утопая в роскошных интерьерах.

Этот контраст — лучшая иллюстрация их морального падения: они буквально возвышаются над страданиями других, как боги на Олимпе, наблюдающие за гладиаторскими боями. Но что если интерьер таит в себе еще одну важную деталь?

Предлагаем взглянуть на него внимательнее.

Как выглядят залы для вип-гостей в «Игре в кальмара»

Эти комнаты — некий симбиоз оранжереи и дворца: стены, обитые тканью с растительными орнаментами, диваны, украшенные вышитыми листьями, бесконечные кадки с тропическими пальмами.

Даже халаты самих випов расшиты всевозможными цветочными узорами. Всё дышит буйством природы — но эта природа искусственная, культивированная, как и сами игры.

Здесь, кстати, кроется главная ирония: чем изысканнее обстановка, тем отвратительнее суть происходящего. Гости прячут лица под звериными масками — кабаны, быки, орлы — не просто эффектный антураж.

Это намёк на их истинную суть: под позолотой скрываются хищники, готовые растерзать любого ради забавы. А окружающие их «джунгли» — буквально отсылка на их же закон, но с поправочкой: выживает тот, кто богаче и беспринципнее.

О чем говорят растительные мотивы: 2 важных момента

Помимо вышеперечисленных отсылок, интерьер передает еще две немаловажные идеи. Во-первых, это идеальная метафора общества, где деньги превращают людей в зверей.

А, во-вторых, роскошная флора, которая вообще-то считается символом жизни, в этом контексте становится пародией. Гости, как паразиты, питаются чужими смертями, превращая естественный инстинкт выживания в извращённый спектакль.

Так что неспроста в этих залах всё красивое, но искусственное. Ведь настоящая зелень вряд ли выросла бы там, где все буквально закручено вокруг смерти.

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