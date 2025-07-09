Концовка «Эта фарфоровая кукла влюбилась» шита белыми нитками — фанаты «громят» Reddit и требуют переписать финал

Манга завершилась несколько месяцев назад, но споры о скомканном хэппи-энде все не утихают.

5 июля 2025 года стартовал второй сезон аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» или «Любовь с иголочки» — и, казалось бы, фанатов ждет только радость: новые косплеи Марин, очередные робкие шаги Годзе к мечте о мастерской, щекочущая душу романтика. Но все это омрачает один факт: манга уже закончилась — и многие фанаты не готовы мириться с тем, как именно.

Официально манга завершилась 21 марта этого года на 115-й главе. По числу томов и общей истории это вполне «нормальная» длина для романтической комедии, но поклонников беспокоит не размер — а то, как именно автор Синичи Фукуда свернул историю на финишной прямой. По сути, все было настолько внезапно, что до сих пор обсуждается теория о том, что финал вышел таким из-за проблем со здоровьем у автора.

Официально это не подтверждено, но в любом случае факт остается фактом: ключевые линии обрываются резко, а между признанием в любви и свадьбой героев умещается всего пара глав.

Хэппи-энд на бумаге — но не в сердцах

Формально все красиво: после таймскипа Годзе и Марин женятся, живут вместе с дедушкой Годзе, у обоих удачная карьера — она модель и косплеер мирового уровня, он — мастер хина-нинге (те самые японские куклы) с телевизионными репортажами и заказами. Все как в сказке: хэппи-энд, кольца, свадебные фото, семейный ужин.

Но когда читатели переворачивают последнюю страницу, ощущение удовлетворения приходит не ко всем. Большинство комментаторов жалуются на то, что ключевая магия — медленно развивающиеся чувства и невероятно трогательные моменты повседневности — просто скомканы.

Кто-то отмечает, что буквально пару глав назад герои обсуждали школьную поездку и новые идеи для косплеев — и вдруг раз, и спустя годы они уже семья. И никакой подробной истории про то, как они учатся быть парой: первая ночь, совместный быт, первый ссоры и примирительные обнимашки — все это осталось за кадром.

Аниме сможет все исправить?

Надежда фанатов сейчас связана с экранизацией. Пока второй сезон лишь стартовал — впереди арки, которые манга еще успела рассказать подробно. Но все понимают: рано или поздно студии CloverWorks придется добраться до финала. Если аниме пойдет строго по канону, нас всех ждет та же ускоренная свадьба и скомканный эпилог. Да, заявлены дополнительные главы и спин-оффы, но вряд ли они спасут ситуацию полностью.

Остается только один вариант: сценаристы перепишут финал, добавив недостающие кусочки — сцены совместной жизни, развитие отношений после признания, больше косплея и новых мечтаний. Фанаты уже массово пишут на Reddit, что будут только рады «альтернативной версии». Ведь куда лучше продлить удовольствие и показать, как Годзе и Марин растут как пара — пусть даже аниме выйдет за рамки оригинала.

Чего ждать дальше

До самого финала экранизации еще как минимум сезон, а то и два — материал есть. За это время студия и автор могут решить пересмотреть последние главы и подарить зрителям версию, которой они достойны. Но если этого не произойдет, нас может ждать очередной пример, когда отличная история споткнется о собственный финал. Так что наслаждаться новым сезоном стоит — но готовиться к последним сериям все же лучше с заниженными ожиданиями.

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