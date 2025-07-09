Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Концовка «Эта фарфоровая кукла влюбилась» шита белыми нитками — фанаты «громят» Reddit и требуют переписать финал

Концовка «Эта фарфоровая кукла влюбилась» шита белыми нитками — фанаты «громят» Reddit и требуют переписать финал

9 июля 2025 19:05
Кадры из сериала «Любовь с иголочки»

Манга завершилась несколько месяцев назад, но споры о скомканном хэппи-энде все не утихают.

5 июля 2025 года стартовал второй сезон аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» или «Любовь с иголочки» — и, казалось бы, фанатов ждет только радость: новые косплеи Марин, очередные робкие шаги Годзе к мечте о мастерской, щекочущая душу романтика. Но все это омрачает один факт: манга уже закончилась — и многие фанаты не готовы мириться с тем, как именно.

Официально манга завершилась 21 марта этого года на 115-й главе. По числу томов и общей истории это вполне «нормальная» длина для романтической комедии, но поклонников беспокоит не размер — а то, как именно автор Синичи Фукуда свернул историю на финишной прямой. По сути, все было настолько внезапно, что до сих пор обсуждается теория о том, что финал вышел таким из-за проблем со здоровьем у автора.

Официально это не подтверждено, но в любом случае факт остается фактом: ключевые линии обрываются резко, а между признанием в любви и свадьбой героев умещается всего пара глав.

Концовка «Эта фарфоровая кукла влюбилась» шита белыми нитками — фанаты «громят» Reddit и требуют переписать финал

Хэппи-энд на бумаге — но не в сердцах

Формально все красиво: после таймскипа Годзе и Марин женятся, живут вместе с дедушкой Годзе, у обоих удачная карьера — она модель и косплеер мирового уровня, он — мастер хина-нинге (те самые японские куклы) с телевизионными репортажами и заказами. Все как в сказке: хэппи-энд, кольца, свадебные фото, семейный ужин.

Но когда читатели переворачивают последнюю страницу, ощущение удовлетворения приходит не ко всем. Большинство комментаторов жалуются на то, что ключевая магия — медленно развивающиеся чувства и невероятно трогательные моменты повседневности — просто скомканы.

Кто-то отмечает, что буквально пару глав назад герои обсуждали школьную поездку и новые идеи для косплеев — и вдруг раз, и спустя годы они уже семья. И никакой подробной истории про то, как они учатся быть парой: первая ночь, совместный быт, первый ссоры и примирительные обнимашки — все это осталось за кадром.

Концовка «Эта фарфоровая кукла влюбилась» шита белыми нитками — фанаты «громят» Reddit и требуют переписать финал

Аниме сможет все исправить?

Надежда фанатов сейчас связана с экранизацией. Пока второй сезон лишь стартовал — впереди арки, которые манга еще успела рассказать подробно. Но все понимают: рано или поздно студии CloverWorks придется добраться до финала. Если аниме пойдет строго по канону, нас всех ждет та же ускоренная свадьба и скомканный эпилог. Да, заявлены дополнительные главы и спин-оффы, но вряд ли они спасут ситуацию полностью.

Остается только один вариант: сценаристы перепишут финал, добавив недостающие кусочки — сцены совместной жизни, развитие отношений после признания, больше косплея и новых мечтаний. Фанаты уже массово пишут на Reddit, что будут только рады «альтернативной версии». Ведь куда лучше продлить удовольствие и показать, как Годзе и Марин растут как пара — пусть даже аниме выйдет за рамки оригинала.

Концовка «Эта фарфоровая кукла влюбилась» шита белыми нитками — фанаты «громят» Reddit и требуют переписать финал

Чего ждать дальше

До самого финала экранизации еще как минимум сезон, а то и два — материал есть. За это время студия и автор могут решить пересмотреть последние главы и подарить зрителям версию, которой они достойны. Но если этого не произойдет, нас может ждать очередной пример, когда отличная история споткнется о собственный финал. Так что наслаждаться новым сезоном стоит — но готовиться к последним сериям все же лучше с заниженными ожиданиями.

Ранее мы писали: Читателям манги привет, остальным соболезнуем: «Монолог фармацевта» получит 3 сезон, но есть проблема — такая же как у «Поднятия уровня»

Фото: Кадры из сериала «Любовь с иголочки»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Читать дальше 21 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Читать дальше 22 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
«Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1 «Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1 Читать дальше 20 июля 2025
«Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго «Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго Читать дальше 20 июля 2025
20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы 20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше