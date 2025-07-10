«Сгорели» на работе? Эти 4 нераспиаренные комедии помогут спасти даже самый пропащий вечер

После тяжёлого дня хочется одного — лечь на диван, включить что-нибудь по-настоящему весёлое и забыть обо всём. Но выбрать хорошую комедию бывает сложнее, чем кажется. То юмор слишком натужный, то герои не вызывают ни смеха, ни симпатии. Мы собрали для вас четыре проверенных временем фильма, которые спасут даже самый унылый вечер.

«В прямом эфире»: когда начальница — как буря

Телеведущая Кэтрин Ньюбери уже не та: рейтинги падают, зрители зевают, а коллектив боится лишний раз подать голос. Всё меняется с приходом Молли — новой сценаристки, которая не боится говорить правду и спорить с начальницей. Молли — свежий ветер в затхлой студии. Её идеи могут не только вернуть шоу былую популярность, но и вдохнуть жизнь в саму Кэтрин.

Рейтинг «КиноПоиска»: 6,5 Рейтинг IMDb: 6,5

«Особенные»: добро в кадре и за его пределами

«Особенные» основаны на реальных событиях. Бруно и Малик больше двадцати лет помогают детям с аутизмом и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они объединяют ребят в общие команды, учат их дружить, работать вместе и верить в себя. Добрая, искренняя и очень человечная история, после которой хочется обнять весь мир.

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,9 Рейтинг IMDb: 7,6

«Шедевр»: афера по-аргентински

Галерист Артуро и художник-одиночка Ренцо дружат давно, хоть и не без сложностей. Когда картины Ренцо перестают продаваться, Артуро решает пойти на отчаянный шаг — инсценировать смерть художника, чтобы взвинтить цены на его работы. Комедия с изрядной долей сатиры и тонким юмором — для тех, кто любит необычные сюжеты.

Рейтинг «КиноПоиска»: 6,8 Рейтинг IMDb: 7,1

«100 вещей и ничего лишнего»: раздевайся — начнём заново

Два друга, Пауль и Тони, живут в изобилии — у них есть всё, кроме чувства меры. На спор они соглашаются прожить без своих многочисленных вещей, начиная с полного нуля — даже без одежды. Каждый день разрешено возвращать в обиход всего один предмет. Эта абсурдная ситуация превращается в комедийное исследование: а что действительно важно в жизни?

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,3 Рейтинг IMDb: 6,3

А здесь предлагаем вам легкий летний тест — надо угадать фильм по солнечному пейзажу.