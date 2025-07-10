Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix

Без гриффонов и вурдалаков, но с местным Геральтом.

В конце 1990-х культ «Ведьмака» уже уверенно прорастал в России. Его знали в узких кругах ролевиков, поклонников тёмного фэнтези и исполнителей песен у костра. Имя Лютика звучало из уст каждого второго менестреля, а книги Сапковского переходили из рук в руки, обложки обтрепывались — как у настоящих культовых текстов.

Спустя несколько лет такую же тропу прошли «Отблески Этерны» Веры Камши. Цикл про Талиг и Четыре Стихии породил десятки артов, фанфиков, песен. Сюжеты Камши вдохновляли творческую аудиторию — от ролевиков до участников музыкальных групп. Обе истории с самого начала обрели свою аудиторию, свою мифологию — и схожую слабость.

Мастерство эпизодов

Сильнейшая сторона обоих циклов — эпизодика. В «Этерне» яркие сцены вроде пира у Робера Эпине или описания Бакранской катастрофы производят впечатление самостоятельных мини-романов.

Их хочется перечитывать, обсуждать, цитировать. Но на фоне этих великолепных фрагментов общее повествование теряет фокус. Цикл книг и сериал с самых первых серий начинает напоминать витрину с разрозненными диорамами — красивыми, но не связанными между собой.

У Сапковского — тот же диагноз. Начало «Ведьмака» собрано из новелл, каждая из которых держится на конфликтах, коллизиях и харизме персонажей. Но стоит перейти к большой саге — и повествование начинает хромать. Это видно и в адаптации Netflix, в которой сценаристы начали сами выдумывать сюжетные линии, за неимением обширной литературной основы.

Потому то сравнения с «Игрой престолов» неуместны, Джордж Мартин создал цельный мир и десяток лет бился над Миэринским узлом, пытаясь связать часть линий воедино. У Камши работа протекает куда быстрее.

Фэнтези, которое лучше бы стало рассказами

И Камша, и Сапковский умеют работать с текстом — с фразами, сценами, диалогами. Их герои живые, их диалоги наполнены игрой смыслов и юмором. Но при переходе к крупной форме оба автора теряют чёткость структуры. В результате сюжетные арки не выстраиваются в убедительную линию, отмечает автор Litinteres на Pikabu.

Объединяет эти произведения и то, что они могли бы выиграть, будучи иными по форме. «Этерна» как цикл новелл. «Ведьмак» как собрание легенд. Вместо одной громоздкой фэнтези-эпопеи — сотни историй, из которых читатель складывает вселенную самостоятельно. Такое фэнтези становится глубже — и живее.

Рейтинг 4,3, отечественный Генри Кавилл: русскую попытку снять «Ведьмака» вы если и видели, то забыли как страшный сон. Стычкин и Чурсин остались, в остальном — это совсем другая история: как изменилась «Этерна» спустя 3 года.