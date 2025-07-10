Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix

Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix

10 июля 2025 07:29
Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix

Без гриффонов и вурдалаков, но с местным Геральтом.

В конце 1990-х культ «Ведьмака» уже уверенно прорастал в России. Его знали в узких кругах ролевиков, поклонников тёмного фэнтези и исполнителей песен у костра. Имя Лютика звучало из уст каждого второго менестреля, а книги Сапковского переходили из рук в руки, обложки обтрепывались — как у настоящих культовых текстов.

Спустя несколько лет такую же тропу прошли «Отблески Этерны» Веры Камши. Цикл про Талиг и Четыре Стихии породил десятки артов, фанфиков, песен. Сюжеты Камши вдохновляли творческую аудиторию — от ролевиков до участников музыкальных групп. Обе истории с самого начала обрели свою аудиторию, свою мифологию — и схожую слабость.

Мастерство эпизодов

Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix

Сильнейшая сторона обоих циклов — эпизодика. В «Этерне» яркие сцены вроде пира у Робера Эпине или описания Бакранской катастрофы производят впечатление самостоятельных мини-романов.

Их хочется перечитывать, обсуждать, цитировать. Но на фоне этих великолепных фрагментов общее повествование теряет фокус. Цикл книг и сериал с самых первых серий начинает напоминать витрину с разрозненными диорамами — красивыми, но не связанными между собой.

У Сапковского — тот же диагноз. Начало «Ведьмака» собрано из новелл, каждая из которых держится на конфликтах, коллизиях и харизме персонажей. Но стоит перейти к большой саге — и повествование начинает хромать. Это видно и в адаптации Netflix, в которой сценаристы начали сами выдумывать сюжетные линии, за неимением обширной литературной основы.

Потому то сравнения с «Игрой престолов» неуместны, Джордж Мартин создал цельный мир и десяток лет бился над Миэринским узлом, пытаясь связать часть линий воедино. У Камши работа протекает куда быстрее.

Фэнтези, которое лучше бы стало рассказами

Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix

И Камша, и Сапковский умеют работать с текстом — с фразами, сценами, диалогами. Их герои живые, их диалоги наполнены игрой смыслов и юмором. Но при переходе к крупной форме оба автора теряют чёткость структуры. В результате сюжетные арки не выстраиваются в убедительную линию, отмечает автор Litinteres на Pikabu.

Объединяет эти произведения и то, что они могли бы выиграть, будучи иными по форме. «Этерна» как цикл новелл. «Ведьмак» как собрание легенд. Вместо одной громоздкой фэнтези-эпопеи — сотни историй, из которых читатель складывает вселенную самостоятельно. Такое фэнтези становится глубже — и живее.

Рейтинг 4,3, отечественный Генри Кавилл: русскую попытку снять «Ведьмака» вы если и видели, то забыли как страшный сон. Стычкин и Чурсин остались, в остальном — это совсем другая история: как изменилась «Этерна» спустя 3 года.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Этерна»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
5 комментариев
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым «За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит «Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Читать дальше 21 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше