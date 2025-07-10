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Соскучились по рыжему Гарфилду? Для фанатов пухлого кота появились хорошие новости — продолжению быть, да еще и за кучу денег

10 июля 2025 08:56
Гарфилд

Новые приключения старого плута.

Если вы соскучились по ленивому, саркастичному гурману по имени Гарфилд, отличные новости: он возвращается! Кинокомпании Alcon Entertainment и Sony официально запустили производство сиквела мультфильма о самом неутомимом коте. И да, Крис Пратт, подаривший свою харизму и голос персонажу в первой части, уже подписал контракт на возвращение — и даже станет одним из продюсеров проекта.

Кто ещё на борту — и чем запугал успех

Соскучились по рыжему Гарфилду? Для фанатов пухлого кота появились хорошие новости — продолжению быть, да еще и за кучу денег

Хотя сценарий и режиссёр второго фильма пока не объявлены, известно, что ключевая команда останется прежней. Исполнительным продюсером вновь выступит Джим Дейвис — создатель комиксов о Гарфилде. Продюсерами проекта станут Джон Коэн, Стивен П. Вегнер, Бріджит МакМилл, Эндрю Косов и Бродерик Джонсон. Анимацией снова займётся студия DNEG Animation, работавшая над первой частью, а к производству присоединится Prime Focus Studios.

Почему экранизация — вопрос времени и котоматериалов

Соскучились по рыжему Гарфилду? Для фанатов пухлого кота появились хорошие новости — продолжению быть, да еще и за кучу денег

Первая часть, вышедшая в мае 2024 года, оказалась куда успешнее, чем ожидали: при бюджете в 60 миллионов долларов она собрала в мировом прокате около 257 миллионов. Гарфилд не только уверенно стартовал в кинопрокате, но и завоевал любовь зрителей всех возрастов. Этот успех не оставил продюсерам выбора — продолжение стало делом времени. А Крис Пратт даже анонсировал сиквел в своём фирменном ироничном стиле, как бы намекая, что Гарфилд — не просто мультгерой, а образ жизни.

Так что, если вам не хватило лени, лазаньи и кошачьего сарказма — ждите новостей. Гарфилд возвращается, и, кажется, у него есть чем удивить даже самых закоренелых скептиков.

А здесь мы советовали еще один семейный фильм, но уже отечественного производства.

Фото: Кадры из мультфильма «Гарфилд» (2024)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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