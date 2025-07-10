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Киноафиша Статьи «— А где же тело? — Здесь тело»: сможете узнать 5 советских военных фильмов по первой реплике? (тест)

«— А где же тело? — Здесь тело»: сможете узнать 5 советских военных фильмов по первой реплике? (тест)

10 июля 2025 07:00
«— А где же тело? — Здесь тело»: сможете узнать 5 советских военных фильмов по первой реплике? (тест)

Про них слышали многие, но цитаты запомнили лишь внимательные.

В советских военных фильмах есть всё: героизм и простые человеческие истории, юмор и слезы, ставшие крылатыми фразы и незабываемые персонажи. Многие из этих картин мы знаем буквально наизусть — но так ли это на самом деле?

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните классику военного кино. В этом тесте вам предстоит угадать пять культовых фильмов по первым репликам их героев. Казалось бы, начальные фразы — самая неприметная часть, но именно они часто задают тон всей истории.

Не переживайте, если какие-то цитаты покажутся сложными — зато будет повод пересмотреть пару любимых картин. В конце концов, это прекрасный повод снова окунуться в атмосферу настоящего кино, которое не стареет.

Ранее мы писали: «И машину отнял, и ...»: попробуйте продолжить 5 цитат из «Мимино» — только никуда не подглядывайте (тест)

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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