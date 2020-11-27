[Джерри Ли только что в одиночку покрошил целый бар бандитов, которые избивали Дули]

Dooley Ты должен знать — я здесь главный, Майкл Дули, а не Джерри Ли.

Jerry Lee [смотрит на Дули]

Dooley Ни за что...

Dooley [пауза] *никогда* не делай такого без моего разрешения

Jerry Lee [опускает голову]

Dooley Ты там потерял контроль, понимаешь? Мы могли погибнуть.

[пауза]

Dooley Ты нужен был здесь.

Jerry Lee [медленно поднимает голову и смотрит на Дули]

Dooley А что если бы они убежали?

[пауза]

Dooley Ты мог бы задержать их здесь.

Dooley Ты понимаешь.