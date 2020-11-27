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Постер фильма К-9: Собачья работа
6.3
Киноафиша Фильмы К-9: Собачья работа
6.3

К-9: Собачья работа

, 1989
K-9
США / боевик, комедия / 18+
Постер фильма К-9: Собачья работа
6.3

О фильме

Веселый полицейский-выдумщик Майкл Дули попал в беду: его пытается убить известный наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но не так все просто.

У Джерри Ли свой характер и он работает только когда пожелает. К тому же собака принимает радостное участие в поломке машины Майкла, разгроме дома и его личной жизни…

В ролях

Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Dooley
Кевин Тай
Lyman
Джеймс Хэнди
Byers
Дэниэл Дэвис
Halstead
Коттер Смит
Коттер Смит
Gilliam
Прюитт Тэйлор Винс
Прюитт Тэйлор Винс
Benny the Mule
Мэл Харрис
Tracy
Эд О’Нил
Эд О’Нил
Brannigan
Котон
Jerry Lee
Джон Снайдер
Freddie
Режиссер Род Дэниэл
Сценарист Steven Siegel, Scott Myers
Композитор Майлз Гудман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1989
Премьера онлайн 1 декабря 2022
Премьера в мире 28 апреля 1989
Дата выхода
28 апреля 1989 Россия 12+
27 июля 1989 Австралия
8 июня 1989 Аргентина
11 августа 1989 Бразилия
6 октября 1989 Великобритания 12
6 ноября 1989 Венгрия 12
20 декабря 1989 Германия
13 октября 1989 Дания
6 октября 1989 Ирландия
25 августа 1989 Испания
28 апреля 1989 Казахстан
28 апреля 1989 Канада
24 августа 1989 Нидерланды
1 сентября 1989 Португалия
28 апреля 1989 США
6 июля 1990 Турция
28 апреля 1989 Украина
26 октября 1989 Уругвай
18 августа 1989 Финляндия
2 августа 1989 Франция TP
21 июля 1989 Швейцария
8 декабря 1989 Швеция
11 ноября 1989 Япония PG12
MPAA PG-13
Бюджет $17 000 000
Сборы в мире $78 247 647
Производство Universal Pictures, Gordon Company
Другие названия
K-9, K-nino, Mein Partner mit der kalten Schnauze, Canino (K-NINO), Chien de flic, En snut på hugget, Hund og mand imellem, K-9 - O Agente Canino, K-9 友情に輝く星, K-9, můj přítel se studeným čumákem, K-9: Chú Chó Đặc Nhiệm, K-9: Um Policial Bom pra Cachorro, Kompanjongen og jeg, Kutyám, Jerry Lee, Kyttäkaksikko, Lagoniko K-9, Nume de cod: K-9, Súper agente K-9, Superagente K-9, Un poliziotto a 4 zampe, Λαγωνικό K-9, К-9, К-9: Собача робота, К-9: Собачья работа, Poliziotto a quattro zampe, Snutparet, Полицейско куче К-9, К-9: Частен детектив

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 ноября 2020

Цитаты

[Джерри Ли только что в одиночку покрошил целый бар бандитов, которые избивали Дули]
Dooley Ты должен знать — я здесь главный, Майкл Дули, а не Джерри Ли.
Jerry Lee [смотрит на Дули]
Dooley Ни за что...
Dooley [пауза] *никогда* не делай такого без моего разрешения
Jerry Lee [опускает голову]
Dooley Ты там потерял контроль, понимаешь? Мы могли погибнуть.
[пауза]
Dooley Ты нужен был здесь.
Jerry Lee [медленно поднимает голову и смотрит на Дули]
Dooley А что если бы они убежали?
[пауза]
Dooley Ты мог бы задержать их здесь.
Dooley Ты понимаешь.
Jerry Lee [смотрит вниз]

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