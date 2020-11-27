Веселый полицейский-выдумщик Майкл Дули попал в беду: его пытается убить известный наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но не так все просто.
У Джерри Ли свой характер и он работает только когда пожелает. К тому же собака принимает радостное участие в поломке машины Майкла, разгроме дома и его личной жизни…
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