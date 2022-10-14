Кикбоксер, 1989

Чемпион мира по кикбоксингу Эрик Слоун и его младший брат Курт приезжают в Таиланд, чтобы Эрик мог сразиться с сильнейшим местным бойцом - Тонг По. Эрик проигрывает свой бой, а По оказывается настоящим безумцем и ломает уже сдающемуся Эрику позвоночник, обрекая спортсмена на инвалидность. Курт решает во что бы то ни стало отомстить за брата и начинает обучаться у Зиана - знаменитого мастера по тайскому боксу.
Братья Курт и Эрик Слоан отправляются в Таиланд, на родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам превосходство американской школы над тайской. Эрик, чемпион Америки по кикбоксингу, встречается в бою с Тонг По, чемпионом Таиланда.
Тонг По оказывается сущим зверем. Он намеренно калечит уже обессилевшего Эрика Слоана, обрекая его на инвалидность. Курт поступает в обучение к мастеру тайской борьбы Зену, чтобы победить Тонг По и отомстить за парализованного брата.