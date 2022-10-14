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Kickboxer

Кикбоксер, 1989

1989 / США
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чемпион мира по кикбоксингу Эрик Слоун и его младший брат Курт приезжают в Таиланд, чтобы Эрик мог сразиться с сильнейшим местным бойцом - Тонг По. Эрик проигрывает свой бой, а По оказывается настоящим безумцем и ломает уже сдающемуся Эрику позвоночник, обрекая спортсмена на инвалидность. Курт решает во что бы то ни стало отомстить за брата и начинает обучаться у Зиана - знаменитого мастера по тайскому боксу.

  • Действие фильма происходит в Таиланде, но большая часть картины была снята в Гонконге, а декорация дома мастера Сиань был построена в киностудии. 
  • Деннис Алексио, который исполнил роль Эрика Слоуна, на самом деле был чемпионом мира по кикбоксингу в полутяжелом и тяжелом весе.
  • Изначально актер Мишель Кисси, который является другом Жан-Клода Ван Дамма, был консультантом фильма, но узнав, что для съемок в фильме требуется высокий азиат, решил пройти кастинг и получил роль.
  • В финальных титрах Тонг По ошибочно был объявлен как играющий сам себя, из-за чего у многих зрителей сложилось неверное мнение, что Тонг По - реально существующий спортсмен.
  • В фильме Ван Дамм использует смесь боевых стилей Сётокан карате-до и тайского бокса. 
  • Полная версия фильма имеет хронометраж 99 минут.

Братья Курт и Эрик Слоан отправляются в Таиланд, на родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам превосходство американской школы над тайской. Эрик, чемпион Америки по кикбоксингу, встречается в бою с Тонг По, чемпионом Таиланда.

Тонг По оказывается сущим зверем. Он намеренно калечит уже обессилевшего Эрика Слоана, обрекая его на инвалидность. Курт поступает в обучение к мастеру тайской борьбы Зену, чтобы победить Тонг По и отомстить за парализованного брата.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 20 апреля 1989
Премьера в мире 20 апреля 1989
Возраст 16+
Режиссер
Марк ДиСалле
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Деннис Алексио
Мишель Кисси
Деннис Чан
Все актеры и съемочная группа
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14 октября 2022 12:59
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