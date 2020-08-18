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Интердевочка Интердевочка
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Интердевочка, 1989

1989 / Швеция / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Днем Таня Зайцева трудится медсестрой в ленинградской больнице, а ночью – подрабатывает валютной проституткой в одной из гостиниц города. Таня живет в одной квартире с матерью – школьной учительницей – и мечтает выбраться из замкнутого круга безысходности и серости советской жизни.

Такой шанс героине предоставляется после знакомства с инженером Эдвардом Ларсеном из Швеции, который делает Тане предложение руки и сердца. Для долгожданной эмиграции девушке приходится пройти множество трудностей, главной из которых становится получение согласия на выезд за границу от ее отца, бросившего семью двадцать лет назад.

Советско-шведская драма Петра Тодоровского “Интердевочка”, лидер отечественного кинопроката 1989 года и один из популярнейших фильмов эпохи Перестройки, создана по мотивам одноименной повести Владимира Кунина.Роль Таниц Зайцевой в картине сыграла 27-летняя актриса театра “Современник” Елена Яковлева, которая к тому моменту успела сняться в лентах “Плюмбум, или Опасная игра” и “Полет птицы”. В актерский ансамбль “Интердевочки” также вошли Лариса Малеванная, Анастасия Немоляева, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук и Ирина Розанова.

  • Картина вышла на экраны в январе 1989 года. Фильм посмотрели более сорока миллионов зрителей. За роль Тани Елена Яковлева была удостоена премии “Ника” и награды Токийского фестиваля.
  • Для создания “Интердевочки” Владимир Кунин около месяца следил за работой проституток в одной из гостиниц Ленинграда. Рабочее название повести изначально звучало как “Проститука”, но затем Кунин поменял его на “Фрекен Танька”. Финальное название – неологизм самого Кунина, в итоге прочно закрепившийся в языке.
  • Снимать фильм о валютных проститутках Петра Тодоровского, бывшего фронтовика и автора фильмов на военную тематику, уговорила его жена Мира, которой Владимир Кунин показал сценарий, созданный по мотивам повести.
  • “Интердевочка” стала одной из первых картин в СССР, снятых не на государственные средства. Мире Тодоровской практически с нуля пришлось освоить новую для советского кинорынка профессию продюсера. Деньги на съемки предоставили “Мосфильм” и шведская студия Filmstallet AB. Часть финансирования обеспечил торговец быками из Швеции, который вложил в фильм невероятную по тем временам сумму в 200 тысяч долларов.
  • Владимир Кунин писал свой сценарий “под” Татьяну Догилеву, но сам Тодоровский хотел видеть в роли Тани Наталью Андрейченко, которая несколькими годами ранее сыграла в его фильме “Военно-полевой роман”. После шести месяцев подбора актрис на главную роль была выбрана Елена Яковлева. По мнению театрального режиссера Андрея Житинкина, Яковлева впечатлила создателей “Интердевочки” своей работой в роли проститутки-лимитчицы в спектакле Театра Ермоловой “Снег недалеко от тюрьмы”.
  • Картину снимали в течение лета 1988 года в Ленинграде и Москве, а также в Швеции.
  • Поскольку на момент съемок достать модные наряды для героинь было проблематично, костюмы пришлось покупать в Швеции.
  • В фильме нет практически ни одной откровенной эротической сцены. Актриса Елена Яковлева не согласилась сниматься в обнаженном виде, и съемочной команде пришлось придумывать различные хитрые монтажные приемы. Так, например, в съемках постельной сцены с японским клиентом приняли участие практически все мужчины из съемочной группы: они раскачивали кровать и прикроватную тумбочку. Самого же японца, которого сыграл Ментай Утепбергенов, в этот момент не было. Во время съемок этого эпизода Утепбергенов находился на съемочной площадке картины “Частный детектив, или Операция “Кооперация”.
  • Для Швеции была смонтирована версия фильма с открытым финалом. Однако в шведский прокат картина так и не попала, поскольку студия Filmstallet AB обанкротилась.
  • В разгар съемок Владимир Кунин рассорился с Петром Тодоровским и покинул съемочную площадку, посчитав “Интердевочку” слишком затянутым фильмом с неправильно расставленными акцентами.

Валютная проститутка мечтает вырваться из замкнутого круга — выйти замуж за иностранца, уехать заграницу и стать респектабельной дамой. Но получив все, о чем мечтала, понимает, что не хватает самого главного — может быть, счастья…

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 1989
Премьера в России 21 января 1989
Премьера в мире 21 января 1989
Возраст 16+
Режиссер
Пётр Тодоровский
Пётр Тодоровский
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Томас Лаустиола
Анастасия Немоляева
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Валерий Хромушкин
Все актеры и съемочная группа
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Интердевочка
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Раскрыт топ-5 советских фильмов с самыми откровенными сценами От «Интердевочки» до «Зимней вишни». 
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18 августа 2020 16:39
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