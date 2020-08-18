Интердевочка, 1989

Днем Таня Зайцева трудится медсестрой в ленинградской больнице, а ночью – подрабатывает валютной проституткой в одной из гостиниц города. Таня живет в одной квартире с матерью – школьной учительницей – и мечтает выбраться из замкнутого круга безысходности и серости советской жизни.

Такой шанс героине предоставляется после знакомства с инженером Эдвардом Ларсеном из Швеции, который делает Тане предложение руки и сердца. Для долгожданной эмиграции девушке приходится пройти множество трудностей, главной из которых становится получение согласия на выезд за границу от ее отца, бросившего семью двадцать лет назад.

Советско-шведская драма Петра Тодоровского “Интердевочка”, лидер отечественного кинопроката 1989 года и один из популярнейших фильмов эпохи Перестройки, создана по мотивам одноименной повести Владимира Кунина.Роль Таниц Зайцевой в картине сыграла 27-летняя актриса театра “Современник” Елена Яковлева, которая к тому моменту успела сняться в лентах “Плюмбум, или Опасная игра” и “Полет птицы”. В актерский ансамбль “Интердевочки” также вошли Лариса Малеванная, Анастасия Немоляева, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук и Ирина Розанова.