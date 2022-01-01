Объект желания, 1989

Главный герой - успешный политик по имени Реймонд Деррек - баллотируется на пост губернатора. В его молодые годы это большой успех, тем более, что все аналитики ему пророчат непременную победу на выборах. Незадолго до выборов помощник будущего губернатора устраивает для него и его жены романтический вечер в одном из самых престижных баров города. Здесь выступает прекрасная танцовщица по имени Энджи, которую все зовут Голубой Ангел. Рея, словно магия, влечет красота девушки, в результате чего он безнадежно увлекается ею. Энджи в свою очередь привыкла к постоянному вниманию мужчин и считает молодого политика очередным ухажером, с которым можно безнаказанно пофлиртовать. Однако, вопреки своей избалованной натуре, девушка вскоре понимает, что испытывает к Рею серьезные чувства.