«Статус Брэда»: Рецензия Киноафиши

Кризис предпенсионного возраста

Так бывает: проснешься ночью – и вдруг поймешь, что с тобой что-то не так. Что жизнь щелкнула тебя по носу, изящно показала средний палец и записала твою фамилию в графу «неудачники». И что тебе уже 47, а ты все еще никто и звать никак. Нет, конечно, кто-то скажет, что всё прекрасно и беспокоиться не о чем. Дом есть, семья здорова, сын в колледж собрался. Может, даже в Гарвард его возьмут – смышленый, вроде, пацан. Да и дело твое пока еще на плаву: благотворительный фонд денег не приносит, конечно, но ведь ты же знал, на что шел. Вот только…. Вот только твой однокурсник уже лет десять живет на собственном острове – ублажает тело и дух загорелыми манекенщицами. А второй твой однокурсник построил бизнес-империю. Третий и вовсе из телевизора не вылезает: книги пишет, читает лекции... А ты всё еще просто хороший парень, хороший парень, которому 47…

Кадр из фильма «Статус Брэда»

Совпадение, которое даже на первый взгляд не может показаться случайным. «Мне 47», - говорит герой фильма «Статус Брэда» Брэд Слоун (Бен Стиллер). Открываем биографию режиссера и сценариста Майка Уайта (он снимал картину по собственному сценарию). И тут сразу же выясняется, что г-ну Уайту тоже.. 47. Такой вот маленький незначительный факт. И пусть он не превращает фильм в автобиографию, однако такие «странности» своего рода знак: у персонажа есть кое-что общее с автором, который, скорее всего, писал и снимал о чем-то очень для себя важном. И вот это-то зерно искренности и откровенности – самое притягательное, что есть в фильме.

Кадр из фильма «Статус Брэда»

Правда, всё остальное интригует уже не столь сильно. К тому же, и авторы, и прокатчики, делают серьезную ошибку, позиционируя «Статус Брэда» как комедию. Смешного в ней вообще ничего. По форме и по содержанию это скорее драма, причем многоречивая и медлительная. Суть ее в том, что Брэд Слоун, почему-то считающий себя неудачником, привозит своего сына в Бостон, дабы выбрать для него колледж. Сам же фильм строится на монологах главного героя, который буквально болен рефлексией. И причин для страданий у него несколько: а) Брэд не стал тем, кем хотел стать; б) у его однокурсника есть личный самолет, а у него нет; в) у другого однокурсника есть остров с красотками, а у него нет; г) однокурсники не пригласили его на общую вечеринку и т.д.

Кадр из фильма «Статус Брэда»

Все эти муки великовозрастного дитяти смотрятся как минимум странно. Печальное сказание о том, как тяжела жизнь человека, вынужденного летать эконом классом, жевать чипсы за 7 баксов (408 рублей на наши деньги) и оплачивать сыну Гарвард (!), при всем желании сильного отклика не вызывает. Второе. Почему персонаж, убежденный, что успех измеряется наличием денег-островов-самолетов, все двадцать пять лет по доброй воле тащит на себе некоммерческий фонд? И занимается только им? Как это уживается в одном человеке? Третье. Почему он так обиделся, что однокурсники не позвали его на чью-то там свадьбу? Он же не наивный подросток, он же должен понимать, что они десять лет даже не общались! Так к чему вопрос: «ты что, мне не друг?» А что, была уверенность, что вы очень близкие люди? Такие близкие, что даже номера телефона в записной книжке нет…

Кадр из фильма «Статус Брэда»

Вносит свою лепту и совершенно деревянный язык, на котором изъясняется наш бедолага. (Впрочем, другие персонажи не многим лучше). Брэд вообще склонен к красноречию, потому тишины не ждите – ее не будет. Постоянное закадровое комментирование, напрягающее само по себе, здесь еще «радует» высокопарными фразами типа «меня захлестнула волна чувств». Добавьте к этому неисправимое занудство персонажа, провал диалогов по темпо-ритму, множество лишних деталей, о которых действие то и дело спотыкается – вот вам и весь «Статус Брэда». Так что же в итоге остается от хорошей идеи, которая так важна была режиссеру? А ничего. Почти ничего. И заманить людей в зал фильм может только фамилией Брэда Питта, который «засветился» здесь в длинном списке продюсеров, да парочкой хороших актеров, типа Бена Стиллера и Майкла Шина, которые, правда, тонут в этой безликой говорильне, как в трясине...

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 14 сентября 2017-го

Расписание и покупка билетов на фильм «Статус Брэда»