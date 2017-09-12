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Киноафиша Рецензии «Статус Брэда»: Рецензия Киноафиши

«Статус Брэда»: Рецензия Киноафиши

12 сентября 2017 00:00
«Статус Брэда»: Рецензия Киноафиши
Кризис предпенсионного возраста

Так бывает: проснешься ночью – и вдруг поймешь, что с тобой что-то не так. Что жизнь щелкнула тебя по носу, изящно показала средний палец и записала твою фамилию в графу «неудачники». И что тебе уже 47, а ты все еще никто и звать никак. Нет, конечно, кто-то скажет, что всё прекрасно и беспокоиться не о чем. Дом есть, семья здорова, сын в колледж собрался. Может, даже в Гарвард его возьмут – смышленый, вроде, пацан. Да и дело твое пока еще на плаву: благотворительный фонд денег не приносит, конечно, но ведь ты же знал, на что шел. Вот только…. Вот только твой однокурсник уже лет десять живет на собственном острове – ублажает тело и дух загорелыми манекенщицами. А второй твой однокурсник построил бизнес-империю. Третий и вовсе из телевизора не вылезает: книги пишет, читает лекции... А ты всё еще просто хороший парень, хороший парень, которому 47…

Кадр из фильма «Статус Брэда»
Кадр из фильма «Статус Брэда»

Совпадение, которое даже на первый взгляд не может показаться случайным. «Мне 47», - говорит герой фильма «Статус Брэда» Брэд Слоун (Бен Стиллер). Открываем биографию режиссера и сценариста Майка Уайта (он снимал картину по собственному сценарию). И тут сразу же выясняется, что г-ну Уайту тоже.. 47. Такой вот маленький незначительный факт. И пусть он не превращает фильм в автобиографию, однако такие «странности» своего рода знак: у персонажа есть кое-что общее с автором, который, скорее всего, писал и снимал о чем-то очень для себя важном. И вот это-то зерно искренности и откровенности – самое притягательное, что есть в фильме.

Кадр из фильма «Статус Брэда»
Кадр из фильма «Статус Брэда»

Правда, всё остальное интригует уже не столь сильно. К тому же, и авторы, и прокатчики, делают серьезную ошибку, позиционируя «Статус Брэда» как комедию. Смешного в ней вообще ничего. По форме и по содержанию это скорее драма, причем многоречивая и медлительная. Суть ее в том, что Брэд Слоун, почему-то считающий себя неудачником, привозит своего сына в Бостон, дабы выбрать для него колледж. Сам же фильм строится на монологах главного героя, который буквально болен рефлексией. И причин для страданий у него несколько: а) Брэд не стал тем, кем хотел стать; б) у его однокурсника есть личный самолет, а у него нет; в) у другого однокурсника есть остров с красотками, а у него нет; г) однокурсники не пригласили его на общую вечеринку и т.д.

Кадр из фильма «Статус Брэда»
Кадр из фильма «Статус Брэда»

Все эти муки великовозрастного дитяти смотрятся как минимум странно. Печальное сказание о том, как тяжела жизнь человека, вынужденного летать эконом классом, жевать чипсы за 7 баксов (408 рублей на наши деньги) и оплачивать сыну Гарвард (!), при всем желании сильного отклика не вызывает. Второе. Почему персонаж, убежденный, что успех измеряется наличием денег-островов-самолетов, все двадцать пять лет по доброй воле тащит на себе некоммерческий фонд? И занимается только им? Как это уживается в одном человеке? Третье. Почему он так обиделся, что однокурсники не позвали его на чью-то там свадьбу? Он же не наивный подросток, он же должен понимать, что они десять лет даже не общались! Так к чему вопрос: «ты что, мне не друг?» А что, была уверенность, что вы очень близкие люди? Такие близкие, что даже номера телефона в записной книжке нет…

Кадр из фильма «Статус Брэда»
Кадр из фильма «Статус Брэда»

Вносит свою лепту и совершенно деревянный язык, на котором изъясняется наш бедолага. (Впрочем, другие персонажи не многим лучше). Брэд вообще склонен к красноречию, потому тишины не ждите – ее не будет. Постоянное закадровое комментирование, напрягающее само по себе, здесь еще «радует» высокопарными фразами типа «меня захлестнула волна чувств». Добавьте к этому неисправимое занудство персонажа, провал диалогов по темпо-ритму, множество лишних деталей, о которых действие то и дело спотыкается – вот вам и весь «Статус Брэда». Так что же в итоге остается от хорошей идеи, которая так важна была режиссеру? А ничего. Почти ничего. И заманить людей в зал фильм может только фамилией Брэда Питта, который «засветился» здесь в длинном списке продюсеров, да парочкой хороших актеров, типа Бена Стиллера и Майкла Шина, которые, правда, тонут в этой безликой говорильне, как в трясине...

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 14 сентября 2017-го

Расписание и покупка билетов на фильм «Статус Брэда»

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