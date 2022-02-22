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Аманда Пит
Аманда Пит
Amanda Peet
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Аманда Пит
Amanda Peet
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Дата рождения
11 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
169 см
Личные связи
Бен Стиллер
были в отношениях
Биография Аманды Пит
Родилась 11 января 1972 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Аманды Пит
Любовь без обязательств
комедия, мелодрама
2015, США
6.0
Дорога, дорога домой
комедия
2013, США
7.0
Поймай толстуху, если сможешь
криминал, комедия
2013, США
7.0
Ненужные вещи
комедия
2010, США
7.0
Квантовый квест: Космическая одиссея
приключения, анимация, фантастика
2010, США
5.0
Путешествия Гулливера
комедия
2010, США
7.0
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
8.0
Битва за планету Терра 3D
приключения, анимация
2009, США
6.0
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Бен Стиллер
Ben Stiller
были в отношениях
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