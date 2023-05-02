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Киноафиша Новости Производство второго сезона «Разделения» может быть отложено

Производство второго сезона «Разделения» может быть отложено

2 мая 2023 16:01
Производство второго сезона «Разделения» может быть отложено

По слухам, между шоураннерами произошел конфликт, но сервис Apple внес ясность.

Второй сезон хитового антиутопического сериала Apple TV+ «Разделение», возможно, находится под угрозой. Если верить инсайдерам, внутри творческой команды шоу якобы случился конфликт, из-за чего производство новых эпизодов оказалось под угрозой срыва.

Согласно отчету, причиной являются разногласия между шоураннерами Дэном Эриксоном и Марком Фридманом, зародившиеся еще во время работы над первым сезоном. Изначально Фридман не планировал участвовать в продолжении, однако его уговорил исполнительный продюсер и сорежиссер шоу Бен Стиллер. Конфликт не угас, в связи с чем пропала определенность насчет сценариев. Кроме того, появился риск перерасхода бюджета и задержки производства, что может негативно отразиться на вовлеченности некоторых актеров. Сообщается, что стоимость эпизодов дошла до неподъемных $20 млн. В дальнейшем, чтобы как-то сгладить напряженность между авторами и заодно заранее запустить разработку третьего сезона до начала забастовки сценаристов, Стиллер привлек к проекту создателя «Карточного домика» Бо Уиллимона.

Сразу после этого сообщения портал TV Line связался с представителями стримера и получил официальный комментарий. Медиагигант Apple отрицает проблемы, сообщая, что работа идет по изначально запланированному графику. Вражды и превышения бюджета тоже нет:

«Работа над вторым сезоном «Разделения» идет по графику, бюджет такой же, как у первого. Дэн, Бо и Марк — все трудятся сплоченно. Бо действительно был нанят на третий сезон, потому что в проекте нет традиционной «комнаты сценаристов». Из-за этого было логично привлечь его и к производству текущего сезона».

Достоверно неизвестно, каково положение дел на самом деле. Съемки второго сезона «Разделения» идут с октября прошлого года.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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