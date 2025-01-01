Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Бен Стиллер
Награды
Награды и номинации Бена Стиллера
Ben Stiller
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Бена Стиллера
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Золотая малина 2017
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
Лучший WTF момент
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший злодей
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Comedic Performance
Победитель
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший бой
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Dance Sequence
Номинант
Best Dance Sequence
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Номинант
Best Dressed
Номинант
Best Line
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667