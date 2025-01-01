Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Бен Стиллер Награды

Награды и номинации Бена Стиллера

Ben Stiller
Награды и номинации Бена Стиллера
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
 Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Золотая малина 2017 Золотая малина 2017
Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2005 Золотая малина 2005
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009 MTV Movie & TV Awards 2009
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
Лучший WTF момент
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005 MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший злодей
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Best Comedic Performance
Победитель
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999 MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший бой
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Best Comedic Performance
Номинант
 Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007 MTV Movie & TV Awards 2007
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004 MTV Movie & TV Awards 2004
Best Dance Sequence
Номинант
 Best Dance Sequence
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Номинант
 Best Dressed
Номинант
 Best Line
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше