Более 400 актеров во главе с Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс выразили готовность бастовать
Они заподозрили, что руководство Гильдии актеров США собирается пойти на уступки голливудским студиям.
Группа из более чем 400 актеров призвала Гильдию актеров Америки (SAG—AFTRA) занять более жесткую позицию в переговорах с голливудскими продюсерами и выразила готовность присоединиться к забастовке Гильдии сценаристов (WGA). Актеры направили руководству профсоюза коллективное письмо, в котором написали:
«Сейчас не время для того, чтобы довольствоваться полумерами. Не будет преувеличением сказать, что наши действия определят будущее. Мы просим вас добиваться всех необходимых изменений и обеспечивать все меры защиты, которые мы заслуживаем. Вы сотворите историю, сделав это. Если ваши старания не увенчаются успехом, мы просим вас воспользоваться данными вам полномочиями и присоединиться к забастовке WGA. Это критический момент для нашего профсоюза. Мы надеемся, что от нашего имени вы встретите эти испытания с достоинством».
В число людей, подписавших письмо, вошли Мэрил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Рами Малек, Лиам Нисон, Бен Стиллер и многие другие.
Срок действия контракта между SAG—AFTRA и голливудскими студиями закончится в эту пятницу, 30 июня. Таким образом, уже в субботу, 1 июля, профсоюз может объявить о начале забастовки.
Беспокойство авторов письма было вызвано недавним сообщением президента SAG—AFTRA Фрэн Дрешер, в котором она заявила, что переговоры с продюсерами продвигаются «чрезвычайно продуктивно». Это заставило многих членов организации заподозрить, что она собирается пойти на уступки противоположной стороне.