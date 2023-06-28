Более 400 актеров во главе с Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс выразили готовность бастовать

Группа из более чем 400 актеров призвала Гильдию актеров Америки (SAG—AFTRA) занять более жесткую позицию в переговорах с голливудскими продюсерами и выразила готовность присоединиться к забастовке Гильдии сценаристов (WGA). Актеры направили руководству профсоюза коллективное письмо, в котором написали:

«Сейчас не время для того, чтобы довольствоваться полумерами. Не будет преувеличением сказать, что наши действия определят будущее. Мы просим вас добиваться всех необходимых изменений и обеспечивать все меры защиты, которые мы заслуживаем. Вы сотворите историю, сделав это. Если ваши старания не увенчаются успехом, мы просим вас воспользоваться данными вам полномочиями и присоединиться к забастовке WGA. Это критический момент для нашего профсоюза. Мы надеемся, что от нашего имени вы встретите эти испытания с достоинством».

В число людей, подписавших письмо, вошли Мэрил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Рами Малек, Лиам Нисон, Бен Стиллер и многие другие.

Срок действия контракта между SAG—AFTRA и голливудскими студиями закончится в эту пятницу, 30 июня. Таким образом, уже в субботу, 1 июля, профсоюз может объявить о начале забастовки.

Беспокойство авторов письма было вызвано недавним сообщением президента SAG—AFTRA Фрэн Дрешер, в котором она заявила, что переговоры с продюсерами продвигаются «чрезвычайно продуктивно». Это заставило многих членов организации заподозрить, что она собирается пойти на уступки противоположной стороне.