Том Харди сообщил о возобновлении съемок «Венома 3»

В одной из соцсетей Том Харди объявил о возобновлении работы на съемочной площадке супергеройского фильма Marvel «Веном 3». Актер опубликовал закулисное фото и написал:

«К счастью, мы вернулись к съемкам, так что я хочу воспользоваться моментом и поблагодарить всех, кто принимает участие в этом путешествии, начиная с первой части «Венома» — имею в виду наших фантастических актеров и членов съемочной команды. Будучи друзьями и семьей, мы проделали долгий путь, но это приключение продолжает приносить нам много радости. В ходе работы всегда случаются крутые повороты, но преодолевать эти преграды не так трудно, когда чувствуешь поддержку со всех сторон, любишь свое дело и знаешь, что в его основе лежит отличный материал».

Режиссером «Венома 3» выступает дебютантка Келли Марсел, в качестве сценаристки работавшая над первыми двумя частями, а также над «Круэллой» и «Пятьюдесятью оттенками серого». Также в написании сценария триквела «Венома» принял участие сам Харди. В актерский состав предстоящего фильма вместе с ним вошли Джуно Темпл и Чиветель Эджиофор.

Премьера «Венома 3» намечена на 14 июля 2024 года, но не исключено, что дата релиза поменяется из-за длительной задержки в производстве.