Фильмы, сериалы и анимация: 8 проектов Marvel, которые выйдут в 2024 году

Из-за забастовки сценаристов и актеров релизы многих фильмов и сериалов были перенесены на 2024 год. В том числе и долгожданные новинки от Marvel. И если ремейк «Блэйда» и третья часть анимационного «Человека-паука» рискуют быть перенесены еще на год, судьба остальных проектов студии более ясна.

Ближайший релиз студии, премьера которого состоится 14 февраля. Картина расскажет про новую супергероиню киновселенной Marvel — Кассандру Уэбб (Дакота Джонсон), обладающую даром ясновидения. Уже во взрослом возрасте ее начинает преследовать герой-мутант Иезекиль Симс (Тахар Рахим), как-то связанный с прошлым мамы героини. Чтобы противостоять монстру, Кассандра собирает команду своих подруг, также наделенных суперсилой, которых сыграли Сидни Суини, Селеста О’Коннор, Изабела Монер. Помимо них в картине снимутся Эмма Робертс и Адам Скотт, про персонажей которых пока ничего не известно. Режиссером фильма стала Эс Джей Кларксон, до этого работавшая над «Джессикой Джонс» и «Героями».

26 июля 2024-го выйдет долгожданная третья часть многострадального «Дэдпула», который устал переносить дату релиза из-за забастовок и прочих обстоятельств, тормозивших съемочный процесс. Известно, что в новой части франшизы к своему супергеройскому герою вернется не только Райан Рейнольдс, но и Хью Джекман, исполнивший роль Росомахи. Притом что еще несколько лет назад актер обещал больше не возвращаться к этому персонажу. Также список камбэков пополнит Дженнифер Гарнер, вновь играющая Электру. Учитывая дату премьеры, очевидно, что авторы нового «Дэдпула» хотят возглавить летний прокат — самый прибыльный для Голливуда сезон. Скорее всего, в отсутствие крупного конкурента и нового подобия «Барбигеймера» им это удастся.

На конец августа 2024-го запланирована премьера «Крэйвена-охотника» с Аароном Тейлором-Джонсоном. Картина расскажет про супергероя (и антигероя из вселенной про Человека-паука) с русскими корнями Сергея Кравиноффа. Роль его отца исполнил Рассел Кроу. Также известно, что одну из ролей в проекте исполнит российский актер Юрий Колокольников, у которого за плечами работа в «Доводе» и «Игре престолов». Любопытно, что впервые Крэйвен-охотник должен был появиться на экране в четвертой (так и не вышедшей) части франшизы о Человеке-пауке Сэма Рэйми. Также Крэйвен-охотник является одним из основателей группы антигероев под названием «Зловещая шестерка». Вероятно, предстоящий фильм должен расширить существующую киновселенную Marvel и ввести в нее абсолютно новых героев.

Вернется на экраны и «Веном» с Томом Харди. Его выход запланирован на осень следующего года — начало ноября 2024-го. Подробности о сюжете третьей части франшизы пока неизвестны, но благодаря анимационной картине «Человек-паук: Паутина вселенных» у фанатов появились свои теории. Например, есть предположение, что события третьего «Венома» также будут развиваться в мультивселенных, между которыми будет перемещаться герой. Известно, что к Харди в проекте присоединятся Джуно Темпл и Чиветел Эджиофор. А режиссером фильма выступит Келли Марсел — сценаристка «Круэллы» и «Пятидесяти оттенков серого». Можно только догадываться, каким окажется ее влияние на картину, но, возможно, в третьем фильме Веном будет выглядеть более стильно и еще эротичней.

Не забывает Marvel и про телевизионный формат. 10 января 2024 года состоится премьера сериала «Эхо» про совершенно новую одноименную героиню киновселенной. Проект является спин-оффом сериала «Соколиный глаз». По сюжету сольника про Эхо, Майя Лопес (Алаква Кокс) возвращается в родной город. Там она должна примириться со своим прошлым и восстановить связь с индейскими корнями в лице семьи и местной общины. Эхо — неслышащая коренная американка из племени Чокто. Когда-то она была лидером преступной организации «Мафия в трениках». В оригинальных комиксах Marvel Эхо — союзница Сорвиголовы. Главной внешней отличительной чертой Эхо является отпечаток белой ладони, который красуется на ее лице как часть маскировки.

Точной даты премьеры сериала пока нет, но релиз заявлен на осень 2024-го. Сериал «Агата: Ковен хаоса» будет состоять из девяти серий и является частью пятой фазы киновселенной Marvel, которую в начале 2023-го запустил «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Сериал станет сольным проектом Агаты (Кэтрин Хан) — героини «Ванды/ Вижн». Подробности сюжета пока не раскрываются, но создатели шоу обещают появление на экране остальных жителей Уэствью, в котором развивались события «Ванды/ Вижн». Также авторы сериала обещают поклонникам, что проект будет снят в жанре черной комедии, отражая характер Агаты Харкнесс — могущественной ведьмы из Салема.

Предстоящий анимационный сериал, который расскажет о происхождении Питера Паркера в альтернативной версии. Ключевое отличие от канона: наставником Человека-паука становится не супергерой Тони Старк, а суперзлодей Норман Озборн (Зеленый Гоблин), ответственный за смерть любимой девушки Паркера. Мультсериал запустит шестую фазу киновселенной Marvel. Любопытно, что еще до выхода первого сезона проект был сразу продлен на второй.

Еще один новый анимационный релиз Marvel, премьера которого состоится в 2024 году. Сериал является более современной адаптацией одноименного проекта 1992 года и одновременно является его прямым продолжением. Подробности сюжета пока не раскрываются, но авторы обещают возвращение на экраны классического состава Людей Икс: Росомахи, Циклопа, Шторм, Зверя, Джин Грея, Гамбита и Роуг. Вместе они должны будут принять новые вызовы, которые возникнут перед сообществом мутантов. Примечательно, что это первый проект студии, основанный на истории о мутантах. Также это первое шоу, которое не имеет отношения к кинематографической вселенной Marvel. Премьера запланирована на первую половину следующего года.