Том Харди
Награды
Награды и номинации Тома Харди
Tom Hardy
Награды и номинации Тома Харди
Оскар 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Восходящая звезда
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Actor
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Breakthrough Male Performance
Победитель
Breakthrough Male Performance
Победитель
Breakthrough Male Performance
Победитель
Best Line from a Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший бой
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучший бой
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший бой
Номинант
