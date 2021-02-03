«Огонёк-Огниво»: Рецензия Киноафиши

На российские экраны выходит дебютная полнометражная картина режиссера Константина Щекина и художника-постановщика Василия Красникова. Пока весь мультипликационный рынок давным-давно захвачен киностудией «Мельница» с ее последним проектом «Барбоскины на даче», «Огонек-огниво» появляется в индустрии как глоток свежего воздуха и несет в себе настоящую надежду в области отечественного анимационного кино.

Огонек-Огниво

В замке живет королева, чья красота никогда не угасает. Весь секрет в загадочном мешочке, в котором хранится волшебное огниво. Однажды оно выскальзывает прямо из ее рук, а помощник не успевает его схватить. Проходят годы, и они до сих пор не могут его найти. Случайным образом огниво появляется перед молодым Гончаром. Он занимается самобичеванием на берегу и мечтает о том, что его никто не тронет в этом месте. Молодой человек, ослепленный магией огнива, сразу же находит ему применение. Теперь у него будет столько денег, что никто в этом городе не посмеет смеяться над ним и его горшками. Его самые близкие друзья во главе с резвой девчонкой по имени Огонек замечают, что он попал в беду. Теперь им необходимо спасти Гончара и при этом не разрушить весь город.

Огонек наивными глазами идеалиста смотрит на мир, пока ее лучшие друзья Гончар, Башмак, Нахлобучка и Шило четко ставят цели и каждый занимается своим ремеслом. Но молодую девушку не особо это волнует, потому что своим предназначением она выбрала спасение всех живых существ. Вот только каждый раз за этим занятием что-то под ее рукой ломается, разбивается или полностью разрушается. Поэтому весь маленький городок давно смотрит на нее косо и не доверяет серьезных дел.

Огонек-Огниво

Интересное получается совпадение: на российских экранах уже второй подряд мультфильм за последний месяц поднимает тему предназначения жизни и задается вопросом: что это вообще значит. Все еще в прокате можно увидеть как всегда качественно сделанную анимацию от студии Pixar – картину «Душа», где мужчина средних лет мечтает играть свой любимый джаз для публики, но коротает дни, обучая детей музыке в обычной школе. Когда вот-вот должен состоятся тот самый переворотный момент в его карьере, он случайным образом умирает, и тут начинается настоящее путешествие в саморефлексию. Глубоко, тяжело и совсем не по-детски. Российский мультфильм «Огонек-огниво» также не кажется работой 0+ или даже 6+, так как темы, произнесенные в картине, смогут дойти скорее до взрослого зрителя, нежели до маленького.

Возвращаясь к предназначению и цели в жизни, герои российского мультфильма твердят, что у каждого человека внутри находится тот самый огонек. Только у некоторых людей он угасает, когда они выбирают путь лицемеров. Другими словами, когда капитализм разрушает все творческое внутри и обычный человек живёт ради денег и монетного процветания. Под магию таких деструктивных чар попадает Гончар – лучший друг героини, в которого она влюблена. Никто кроме неё и ещё пары человек не верили в его талант и в то, что он способен добиться многого в своём ремесле. Прохожие всегда видели только одни горшки и куски глины, а изящных ваз с узкими горлышками просто не замечали. Когда в руки Гончару попадает огниво, он чувствует вкус жизни и считает, что наконец все увидят его величие, потому что денег у него теперь целая куча. Только все материальное богатство оказывается ничем по сравнению с духовным.

Огонек-Огниво

Именно тот самый огонек и есть огниво, способное привести к невероятному богатству. А количество его безгранично, и не нужно каждый раз вызывать медную, серебряную или золотую собаку. «Мечтай, твори и верь в себя», – скандируют в заглавной песне мультфильма. Панорамой проносится весь город, его жители и их улыбки. В итоге предназначение кажется не таким уж сложным, а просто конкретным чувством, и людям надо просто делать то, что нравится, а не сворачивать горы в ожидании какой-то похвалы и славы, жить моментом с любимыми людьми вокруг.

Помимо такой сложной и серьезной темы, «Огонек-огниво» поражает уровнем покадровой анимации, о которой, скорее всего, давно подзабыли из-за популярности 3D графики. Развивающиеся почти огненные волосы главной героини, каждая складка на рубашке Гончара и его непослушные рукава, брызги, ветер и просто менее яркие задники сразу же окунают зрителя в этот необычный и новый рисованный мир. Наблюдать за бытовыми делами и взаимодействием персонажей – это ещё одно приключение, независимое от основной сюжетной линии.

Огонек-Огниво

Аудитория у мультфильма смешанная по возрасту. Детям понравится сама анимация, а более взрослые зрители будут следит не за сказочным сюжетом, а за подтекстом внутри него. В любом случае картина придется по душе всем, кто когда-то влюбился в другой отечественный мультфильм — «Карлик Нос».