Героиня сериала «Нина» – обычная русская женщина, многодетная мать, которая не только сама тащит на своих плечах все хозяйство, но и умудряется помогать всем своим многочисленным бывшим мужьям. После предательства третьего супруга Нина решает в корне изменить свою жизнь. Забрав с собой троих детей, она переезжает из уютного загородного дома в маленькую хрущевку. Вместе с ней увязывается второй муж, привыкший жить за ее счет. Кроме того, к Нине пытается вернуться первый муж – полубезумный профессор.