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Киноафиша Сериалы Нина

Нина (2022 - …)

Нина
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТНТ
О чем сериал

Героиня сериала «Нина» – обычная русская женщина, многодетная мать, которая не только сама тащит на своих плечах все хозяйство, но и умудряется помогать всем своим многочисленным бывшим мужьям. После предательства третьего супруга Нина решает в корне изменить свою жизнь. Забрав с собой троих детей, она переезжает из уютного загородного дома в маленькую хрущевку. Вместе с ней увязывается второй муж, привыкший жить за ее счет. Кроме того, к Нине пытается вернуться первый муж – полубезумный профессор.

В ролях
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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