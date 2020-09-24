Некоторых персонажей в мультфильме «Белка и Стрелка. Карибская тайна» озвучили участники проекта «Киноакадемия» компании MEGOGO и студии «КиноАтис».

Первая часть трилогии «Белка и Стрелка. Звездные собаки» стала первым полнометражным компьютерным российским мультфильмом, который можно смотреть в формате 3D.

В каждый части мультфильма главных героев Белку и Стрелку озвучивают разные актрисы. В первой части это были Анна Большова и Елена Яковлева, во второй — Нонна Гришаева и Марьяна Спивак. В третьей Белку озвучивает Катерина Шпица, а Стрелку — Ирина Пегова.

Катерина Шпица рассказала журналистам, что персонаж Белки олицетворяет ее в детстве, поэтому ей было легко вжиться в роль. Ирина Пегова назвала Стрелку настоящей дворовой собакой, которая может постоять за себя, и ей приятно сыграть такую героиню.

По мотивам истории Белки и Стрелки снят анимационный сериал «Озорная семейка», который популярен как в России, так и в Европе.

Хитрого крыса Веню в третий раз озвучил актер Евгений Миронов. К проекту также присоединились Сергей Шнуров и Сергей Бурунов, они озвучили жителей подводного мира.

Третья часть о приключения звездных собак получила поддержку российского фонда кино. Бюджет мультфильма составил 200 млн рублей. Продюсер картины Вадим Сотсков отметил в одном из интервью, что благодаря своевременной поддержке фонда киностудия «КиноАтис» смогла строго следовать графику производства и дополнить проект новыми сюжетными линиями.

В 2017 году картина о Белке и Стрелке вошла в ТОП 35 лидеров российского кинематографа.

Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полет. Собаки провели в космосе более 25 часов, за это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. После полета Белка и Стрелка вернулись полностью здоровыми и прожили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины до глубокой старости.

Даниилу Троценко и Артему Милованову, для которых эта картина стала дебютной. Помогали новичкам опытный сценарист Ольга Никифорова (“Три богатыря и Шамаханская царица”, “Гурвинек. Волшебная игра”) и американский режиссер и аниматор Майкл Д’Иса-Хоган (“Ад Данте: Анимированный эпос”, “Красная Шапка против зла”). Майкл также работал над версией предыдущей части мультфильма (“Белка и Стрелка: Лунные приключения”) для американского проката.

Подводные сцены занимают около 45% экранного времени в мультфильме.

Премьера мультфильма “Белка и Стрелка. Карибская тайна” была запланирована на 30 апреля 2020 года, но затем ее перенесли на 24 сентября 2020 года в связи закрытием кинотеатров из-за пандемии коронавируса. В итоге картина вышла на экраны спустя месяц после 60-летнего юбилея полета в космос реальных Белки и Стрелки. А выход первой части «Белка и Стрелка. Звездные собаки» был приурочен к 50-летнему юбилею с момента этого события.

Мультфильм был создан на студии “КиноАтис” при государственной поддержке Министерства культуры РФ и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Лента также вошла в список 10 картин, которые Фонд кино поддержал в прокате в третьем и четвертом кварталах 2020 года.

Оригинальный мультфильм о Белке и Стрелке 2010 года стал первым российским мультфильмом в формате 3D. Его перевели на 45 языков и показали в 160 странах. Сама франшиза в итоге пополнилась двумя мультсериалами, книжками и играми, а также театральным мюзиклом.

До самого старта озвучки создатели не знали, какому герою Сергей Шнуров отдаст свой голос. Эпатажному музыканту предложили выбор – озвучить Лягуся или Слонежа. В итоге артист выбрал Слонежа.

В одном из интервью режиссер Инна Евланникова рассказала, что большое внимание при создании третьей части уделялось музыке. Композитором, как и в двух предыдущих частях, стал Иван Урюпин, а в записи оркестрового саундтрека в студии участвовал симфонический оркестр из более чем 70 человек и дирижер Большого театра Алексей Верещагин.

Продюсер мультфильма Вадим Сотсков рассказал, что в США “Карибскую тайну” показывают в кинотеатрах нескольких планетариев и музеев в качестве научно-популярного фильма.