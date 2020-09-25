«Белка и Стрелка. Карибская тайна»: Рецензия Киноафиши

Отважные космонавты Белка и Стрелка продолжают нести службу на благо Советского Союза. Теперь они исследуют глубины космоса, закрепляя за страной статус сверхдержавы. В процессе очередной миссии по изучению далекой планеты им приказывают срочно вернуться обратно. У берегов Кубы происходит неизвестный катаклизм. Подозрительное торнадо выкачивает воду из океана, что может угрожать благополучию всех существ. Море, солнце и пляжи останутся туристам, а отважные героини должны вновь спасать Землю и рисковать жизнью. На этот раз их задание окажется намного опаснее предыдущих, ведь знаменитым собакам придется столкнуться с пришельцами и разгадать их тайны.

Начинается все буквально как современный «Стар Трек». Герои исследуют космос, находят неприятности и вынуждены спасаться бегством от недружелюбной местной фауны на обледеневшей планете. Нас сразу встречает ураганное действие и на ходу погружает в контекст, рассказывая, как поживают остальные персонажи. Первые 15 минут — лучшая часть мультфильма. Здесь есть намек на первооткрывательство и фантазию, попытка показать что-то новое. Наконец-то герои идут за фантазиями, дальше серой луны, приближаясь к далеким и таинственным звездам, о которых раньше только мечтали. Поиск неизведанного и погоня за недостижимым оказываются ложной надеждой.

«Белка и Стрелка. Карибская тайна»

Стоит готовиться, что искушенных детей ждут очередной злодейский зеленый луч в небо и воронка, засасывающая все вокруг. Очень быстро нас возвращают в знакомую среду обитания. Земные приключения — тусклое подобие инопланетного веселья. Выясняется, на всем известной планете и в социалистической Кубе абсолютно нечего показать. Дизайн становится бледно-желтым, декорации — однообразными, а преимущественно зеленые жители тропического острова выглядят чуть ли не хуже персонажей оригинальной «Истории игрушек». Главные герои и инопланетяне заметно выделяются на таком фоне, но поражают своим скучным внешним видом. Новые «гости» больше похожи на ожившие слова песни: «я его слепила из того, что было», где слона скрестили с ежом и покрасили в зеленый цвет.

Сама история довольно проста и будет понятна даже маленьким зрителям. Мир не оказывается окрашен в черное и белое. У каждой стороны конфликта найдутся свои аргументы и стоящая за ними правда. Победит дружба, а спасет всех смекалка советских космонавтов. Несмотря на спорный юмор, музыкальные номера с рэпом и блистательными рифмами: «мы, медузы, не заканчивали вузы», нелепый инопланетный язык, в котором «конечно» звучит как «кванечно», а «конец» превращается в «кванец», центральная идея выглядит как минимум правильной. Дети должны усвоить, что иногда стоит поговорить со своим условным противником. Возможно, все проблемы связаны с недопониманием и плохо налаженной коммуникацией.

«Белка и Стрелка. Карибская тайна»

Родителям нужно подготовиться. Авторы как будто не задумываются, что мультфильм будут смотреть не только дети, но и сопровождающие их взрослые. Тут, конечно, пригласили Сергея Шнурова, который озвучивает инопланетянина-пацифиста и любителя цветов, но выглядит это актом бессилия. Узнать голос будет непросто, его герой мямлит и причитает от страха. Устоявшийся образ скорее мешает восприятию персонажа, ведь от знакомого эстрадного бунтаря не осталось и следа. Единственными плюсами окажутся довольно скромная продолжительность и возможная радость на лице ребенка от похода в кино.

Третья «Белка и Стрелка» попыталась сделать шаг вперед, но хватило ее только на вступление. Хочется надеяться, что в будущем авторы действительно закинут персонажей куда подальше и включат свою фантазию на полную, а знаменитые собаки наконец спасут галактику или вселенную. На этот раз нам подарили стандартное продолжение с довольно будничными приключениями любимых героев, способное порадовать лишь самых маленьких зрителей.

Константин Киценюк