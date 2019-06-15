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Киноафиша Фильмы Гроза

Гроза

Groza 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в наши дни в маленьком волжском городе Калинов, где со времен классика Александра Островского ничего не поменялось – если лучи света и появляются в темном царстве, то обречены тихо угаснуть в общей глупости и невежестве, либо ярко сверкнуть в знак протеста против лжи и самодурства. Молодая замужняя девушка Катерина Кабанова живет, на первый взгляд, счастливой жизнью. Разве что, ее свекровь Кабаниха постоянно придирается и не дает вздохнуть спокойно. А слабовольный муж, Тихон, хоть и любит жену, но все время принимает сторону властной матери. А когда Катерина неожиданно для себя влюбляется в родственника мэра города, молодого человека по имени Борис, то обнаруживает, что он тоже испытывает к ней самые нежные чувства…

Гроза - трейлер
Гроза  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 15 июня 2019
Производство Look Film
Другие названия
Groza, Fırtına, La tempestad, The Storm, Гроза
Режиссер
Григорий Константинопольский
Григорий Константинопольский
В ролях
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Иван Макаревич
Иван Макаревич
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Алиса Хазанова
Алиса Хазанова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 15 голосов
4.9 IMDb
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18 июня 2019 17:28
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