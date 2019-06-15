Действие фильма разворачивается в наши дни в маленьком волжском городе Калинов, где со времен классика Александра Островского ничего не поменялось – если лучи света и появляются в темном царстве, то обречены тихо угаснуть в общей глупости и невежестве, либо ярко сверкнуть в знак протеста против лжи и самодурства. Молодая замужняя девушка Катерина Кабанова живет, на первый взгляд, счастливой жизнью. Разве что, ее свекровь Кабаниха постоянно придирается и не дает вздохнуть спокойно. А слабовольный муж, Тихон, хоть и любит жену, но все время принимает сторону властной матери. А когда Катерина неожиданно для себя влюбляется в родственника мэра города, молодого человека по имени Борис, то обнаруживает, что он тоже испытывает к ней самые нежные чувства…