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Мужчина для жизни Мужчина для жизни
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Мужчина для жизни, 2008

2008 / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Юлия – милая и добрая девушка. Ей больше нравится читать книги, чем ходить на свидания, поэтому она одинока и не может найти мужчину всей своей жизни. Ситуацию меняет маленькая племянница Юли.

Все вокруг считают Юлю старой девой и неудачницей, ведь она так и не смогла построить отношения и выйти замуж. Родственники не понимают девушку, которая целыми днями сидит дома с книгами и не занимается своей личной жизнью. Однако Юле вполне комфортно, поэтому она не предпринимает никаких действий.

Вмешаться в судьбу героини решает ее племянница Женя – десятилетняя дочь сестры. Несмотря на юный возраст, она разбирается в любовных делах получше тети. Женя размещает на сайте знакомств объявление, в котором сказано, что Юле нужен «мужчина для жизни». Вскоре им звонит Глеб – грубоватый парень, который ошибся номером. Он хамит Юле, но Женя уверяет тетю, что все нормально и именно так должен вести себя настоящий мужчина.

Вскоре Глеб впутывает Юлю с племянницей в опасную авантюру. Героини даже не представляют, какие приключения их ждут… Чем закончится эта история? Найдет ли Юля свою любовь?

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2008
Возраст 12+
Режиссер
Галина Кувивчак-Сахно
В ролях
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Виктория Малекторович
Виктор Щур
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Все актеры и съемочная группа
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