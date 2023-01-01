Мужчина для жизни, 2008

Юлия – милая и добрая девушка. Ей больше нравится читать книги, чем ходить на свидания, поэтому она одинока и не может найти мужчину всей своей жизни. Ситуацию меняет маленькая племянница Юли.

Все вокруг считают Юлю старой девой и неудачницей, ведь она так и не смогла построить отношения и выйти замуж. Родственники не понимают девушку, которая целыми днями сидит дома с книгами и не занимается своей личной жизнью. Однако Юле вполне комфортно, поэтому она не предпринимает никаких действий.

Вмешаться в судьбу героини решает ее племянница Женя – десятилетняя дочь сестры. Несмотря на юный возраст, она разбирается в любовных делах получше тети. Женя размещает на сайте знакомств объявление, в котором сказано, что Юле нужен «мужчина для жизни». Вскоре им звонит Глеб – грубоватый парень, который ошибся номером. Он хамит Юле, но Женя уверяет тетю, что все нормально и именно так должен вести себя настоящий мужчина.

Вскоре Глеб впутывает Юлю с племянницей в опасную авантюру. Героини даже не представляют, какие приключения их ждут… Чем закончится эта история? Найдет ли Юля свою любовь?