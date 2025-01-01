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Киноафиша Фильмы Седьмой лепесток

Седьмой лепесток

Sedmoy lepestok 18+
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О фильме

Молодой человек по имени Саша вынужден сторожить по просьбе своего начальника его дачу. Дача дорогая, к тому же расположена на берегу моря. Однажды ночью Саша просыпается от шума: кто-то пытается влезть! Герой уверен, что в дом проникли воры. Направляясь на первый этаж, он спотыкается и падает вниз. Очнувшись, герой понимает, что оказался связанным. Вот Саша и встретился с этими «грабителями». Ими оказываются, как ни странно, симпатичная девушка Вера и ее маленькая дочка Алиса. Они берут Сашу в заложники «до выяснения обстоятельств». Герой узнает, что Вере нужны деньги на проживание, она никак не может дождаться перевода, поэтому они с Алисой вынуждены скитаться в поисках жилья. Они обещают развязать Александра, если тот пустит их на ночлег. И герой соглашается. Проходит несколько дней, между Сашей и Верой возникает симпатия. И все бы ничего, если бы не одна проблема – у Саши заканчиваются деньги, а перевод для Веры тоже задерживается. Но через некоторое время Алиса находит золотую монету, а затем и Вера, разбив старинную вазу, обнаруживвает целый клад монет…

Страна Украина
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Производство Film.ua
Другие названия
Sedmoy lepestok, Седьмой лепесток
Режиссер
Александр Даруга
В ролях
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Мария Машкова
Мария Машкова
Дмитрий Лаленков
Александр Даруга
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

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