Молодой человек по имени Саша вынужден сторожить по просьбе своего начальника его дачу. Дача дорогая, к тому же расположена на берегу моря. Однажды ночью Саша просыпается от шума: кто-то пытается влезть! Герой уверен, что в дом проникли воры. Направляясь на первый этаж, он спотыкается и падает вниз. Очнувшись, герой понимает, что оказался связанным. Вот Саша и встретился с этими «грабителями». Ими оказываются, как ни странно, симпатичная девушка Вера и ее маленькая дочка Алиса. Они берут Сашу в заложники «до выяснения обстоятельств». Герой узнает, что Вере нужны деньги на проживание, она никак не может дождаться перевода, поэтому они с Алисой вынуждены скитаться в поисках жилья. Они обещают развязать Александра, если тот пустит их на ночлег. И герой соглашается. Проходит несколько дней, между Сашей и Верой возникает симпатия. И все бы ничего, если бы не одна проблема – у Саши заканчиваются деньги, а перевод для Веры тоже задерживается. Но через некоторое время Алиса находит золотую монету, а затем и Вера, разбив старинную вазу, обнаруживвает целый клад монет…