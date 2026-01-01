Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Совесть
1 постер
Киноафиша Фильмы Совесть

Совесть

Vijdon 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Драматический фильм Сахиба Аббосхона с Джахонгиром Позилжановым и Ойдин Юсуповой в главных ролях начинается с того, что главная героиня Дилфуза одалживает у своей тети золотую цепочку, чтобы поносить ее во время вечеринки. После празднования дорогая вещь пропадает, от чего у молодой девушки возникает много проблем, ведь тетка требует немедленного возвращения имущества. Подозрения в краже падают на многих людей, что приводит к целому водовороту трагических и печальных последствий. 

Страна Узбекистан
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2007
Режиссер
Ахмаджон Унарбоев
В ролях
Хамид Тошпулатов
Миролим Киличев
Эркин Камилов
Муяссар Бердикулова
Бахтиер Касымов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Совесть
Черный удар 0.0
Черный удар (2018)
Фильм находится в подборках
Лучшие фильмы про пропавших людей Лучшие фильмы про пропавших людей
Фильмы про золото и драгоценности Фильмы про золото и драгоценности

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше