Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Драматический фильм Сахиба Аббосхона с Джахонгиром Позилжановым и Ойдин Юсуповой в главных ролях начинается с того, что главная героиня Дилфуза одалживает у своей тети золотую цепочку, чтобы поносить ее во время вечеринки. После празднования дорогая вещь пропадает, от чего у молодой девушки возникает много проблем, ведь тетка требует немедленного возвращения имущества. Подозрения в краже падают на многих людей, что приводит к целому водовороту трагических и печальных последствий.