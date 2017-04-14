Ограбление века, 2017

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Неужели к крупнейшему в британской истории ограблению причастна группа немолодых джентльменов? Развернуть Фильм основан на реальных событиях. В 2015 году перед Пасхой преступники пробрались в сейфовое хранилище под землей, на территории Хаттон Гарден (это респектабельный ювелирный квартал в Лондоне). Они похитили драгоценности (порядочно золота, сапфиров и бриллиантов) на сумму 13,7 млн английских фунтов (в перерасчете на доллары — 20 млн). Грабители обчистили около 70 ячеек-сейфов.

Они проникли на место преступления через лифтовую шахту, а затем пробили стену.

Сигналы охранной системы из-за праздников были замечены полицейскими лишь 4 дня спустя.

Как выяснила полиция, налет совершили «старики-разбойники»: возраст почтенных гангстеров — от 60 до 76!

Одного из участников действа так и не поймали — именно он открыл «коллегам» двери, но органам правопорядка известно только его имя: Бэзил.

Часть добычи была спрятана под надгробиями на кладбище Эдмонтон.

Название ресторана, где главный герой встречает мафиози из Венгрии, не венгерское. Он литовский.

Персонаж Мэтью Гуда вымышленный и не участвовал в настоящем событии.

Ларри Лэмб, сыгравший Брайана Ридера, ранее играл другого подлинного преступника, Брюса Рейнольдса, в «Бастере» (1988). Развернуть Реальная история о самом масштабном ограблении в Великобритании.Налетчикам удалось вынести из надежно защищенного банковского хранилища наличные и ценности на сумму в 200 миллионов фунтов. Воспользовавшись своим богатым жизненным опытом, преступники придумали отличный план, в котором рассчитали каждый шаг буквально по минутам.Это дерзкое ограбление наделало много шуму и сделало всех его участников «знаменитостями». Развернуть 5.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 2017 Премьера в мире 14 апреля 2017 Возраст 18+ Режиссер Рон Томпсон В ролях Мэттью Гуд Фил Дэниелс Ларри Ламб Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про золото и драгоценности Фильмы про воров 2 постера

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