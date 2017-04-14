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Ограбление века Ограбление века
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The Hatton Garden Job

Ограбление века, 2017

2017 / Великобритания
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Неужели к крупнейшему в британской истории ограблению причастна группа немолодых джентльменов?

  • Фильм основан на реальных событиях. В 2015 году перед Пасхой преступники пробрались в сейфовое хранилище под землей, на территории Хаттон Гарден (это респектабельный ювелирный квартал в Лондоне). Они похитили драгоценности (порядочно золота, сапфиров и бриллиантов) на сумму 13,7 млн английских фунтов (в перерасчете на доллары — 20 млн). Грабители обчистили около 70 ячеек-сейфов.
  • Они проникли на место преступления через лифтовую шахту, а затем пробили стену.
  • Сигналы охранной системы из-за праздников были замечены полицейскими лишь 4 дня спустя.
  • Как выяснила полиция, налет совершили «старики-разбойники»: возраст почтенных гангстеров — от 60 до 76!
  • Одного из участников действа так и не поймали — именно он открыл «коллегам» двери, но органам правопорядка известно только его имя: Бэзил.
  • Часть добычи была спрятана под надгробиями на кладбище Эдмонтон.
  • Название ресторана, где главный герой встречает мафиози из Венгрии, не венгерское. Он литовский.
  • Персонаж Мэтью Гуда вымышленный и не участвовал в настоящем событии.
  • Ларри Лэмб, сыгравший Брайана Ридера, ранее играл другого подлинного преступника, Брюса Рейнольдса, в «Бастере» (1988).

Реальная история о самом масштабном ограблении в Великобритании.Налетчикам удалось вынести из надежно защищенного банковского хранилища наличные и ценности на сумму в 200 миллионов фунтов. Воспользовавшись своим богатым жизненным опытом, преступники придумали отличный план, в котором рассчитали каждый шаг буквально по минутам.Это дерзкое ограбление наделало много шуму и сделало всех его участников «знаменитостями».

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 14 апреля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Рон Томпсон
В ролях
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Фил Дэниелс
Ларри Ламб
Все актеры и съемочная группа
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Ограбление века
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