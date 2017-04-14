Ограбление века, 2017

Неужели к крупнейшему в британской истории ограблению причастна группа немолодых джентльменов?
Реальная история о самом масштабном ограблении в Великобритании.Налетчикам удалось вынести из надежно защищенного банковского хранилища наличные и ценности на сумму в 200 миллионов фунтов. Воспользовавшись своим богатым жизненным опытом, преступники придумали отличный план, в котором рассчитали каждый шаг буквально по минутам.Это дерзкое ограбление наделало много шуму и сделало всех его участников «знаменитостями».