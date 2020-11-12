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Постер фильма Один из тринадцати
5.9
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5.9

Один из тринадцати

, 1969
12 + 1
Италия, Франция / комедия, приключения / 18+
Постер фильма Один из тринадцати
5.9

О фильме

Парикмахер Марио получает в наследство от своей тетушки всего лишь 13 стульев. Он продает их и узнает, что внутри одного стула было огромное состояние. Теперь герой сделает все, чтобы его найти.

Марио Беретти – молодой итальянский парикмахер, живущий в Нью-Йорке. Он управляет салоном, в котором очень мало посетителей. Жизнь героя меняется, когда из Великобритании приходит новость о смерти его состоятельной тети. Она сделала Марио своим единственным наследником и оставила свои богатства.

Счастливый Марио летит в Англию и обнаруживает, что никаких денег нет: тетушка завещала ему только 13 старинных стульев. Герой быстро продает их местному торговцу антиквариата, чтобы покрыть свои транспортные расходы. Однако вскоре после этого он обнаруживает письмо от тети, которая сообщила, что в обивке одного из стульев находятся драгоценности на огромную сумму.

Вместе с девушкой Пат, работающей в антикварной лавке, Марио отправляется на поиски заветного стула. Во время охоты за сокровищами они сталкиваются с экстравагантными персонажами, которые мешают и помогают героям.

В ролях

Милен Демонжо
Милен Демонжо
Judy
Фиона Льюис
Орсон Уэллс
Орсон Уэллс
Maurice Markau
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Carlo De Seta - The Commendatore
Витторио Гассман
Mario Beretti
Оттавия Пикколо
Грегуар Аслан
Psychiatrist
Терри-Томас
Albert
Шэрон Тейт
Шэрон Тейт
Pat
Джон Стайнер
Stanley Duncan
Тим Брук-Тейлор
Jackie
Уильям Раштон
Lionel Bennett
Режиссер Николас Жесснер, Лучано Лучиньяни
Сценарист Марк Бем, Денис Норден, Николас Жесснер, Илья Арнольдович Ильф
Композитор Carlo Rustichelli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1969
Премьера в мире 7 октября 1969
Дата выхода
7 октября 1969 Италия
13 октября 1969 СССР
1 мая 1970 США
MPAA R
Производство Compagnia Generale Finanziaria Cinematografica, Comptoir Français de Productions Cinématographiques (CFPC), Girouxfilms
Другие названия
12 + 1, Zwölf plus eins, Один из тринадцати, ¿Cuál de las trece?, 12+1, Douze et un, Doze Mais Uma, Eram 13... mas Faltava Uma, Frío... tibio... caliente, Jedna od trinaest, Kolmastoista tuoli, Onüçüncü sandalye, Opgestaan plaatsvergaan, The 13 Chairs, Tolv plus en, Tretten stoler, Trettonde stolen, Twelve Plus One, Una su 13, Una su tredici, Zwölf plus eins - Jagd auf das Erbe, Δώδεκα συν ένα, ¿Cuál de las trece?, The Thirteen Chairs, 13 Chairs

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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