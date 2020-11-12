Парикмахер Марио получает в наследство от своей тетушки всего лишь 13 стульев. Он продает их и узнает, что внутри одного стула было огромное состояние. Теперь герой сделает все, чтобы его найти.

Марио Беретти – молодой итальянский парикмахер, живущий в Нью-Йорке. Он управляет салоном, в котором очень мало посетителей. Жизнь героя меняется, когда из Великобритании приходит новость о смерти его состоятельной тети. Она сделала Марио своим единственным наследником и оставила свои богатства.

Счастливый Марио летит в Англию и обнаруживает, что никаких денег нет: тетушка завещала ему только 13 старинных стульев. Герой быстро продает их местному торговцу антиквариата, чтобы покрыть свои транспортные расходы. Однако вскоре после этого он обнаруживает письмо от тети, которая сообщила, что в обивке одного из стульев находятся драгоценности на огромную сумму.

Вместе с девушкой Пат, работающей в антикварной лавке, Марио отправляется на поиски заветного стула. Во время охоты за сокровищами они сталкиваются с экстравагантными персонажами, которые мешают и помогают героям.