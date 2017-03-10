Кровь, песок и золото, 2017

После того как последнее дело блестящего археолога Джека привело его за решетку, он отрекся от всех авантюрных дел. Но ненадолго. К нему обращается очередная охотница за сокровищами прошлого – представительница большой исследовательской компании Мэйв Адамс. Вместе с группой помощников ей удалось совершить историческую находку среди песков Западной Сахары. Совсем ненадолго в ее руках оказался огромный клад старинных золотых монет, к которым прикасались еще инки. Но сразу после грандиозного триумфа Мэйв стала жертвой предательства и потеряла всё, лишь чудом сохранив жизнь. Наслышавшись о талантах Джека, она обращается к нему за помощью. Вопреки своему первоначальному решению Джек не может устоять перед искушением. Он отправляется на поиски украденного сундука, хранящего 500 лет истории, песка, крови и золота.