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Кровь, песок и золото Кровь, песок и золото
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Blood, Sand and Gold

Кровь, песок и золото, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

После того как последнее дело блестящего археолога Джека привело его за решетку, он отрекся от всех авантюрных дел. Но ненадолго. К нему обращается очередная охотница за сокровищами прошлого – представительница большой исследовательской компании Мэйв Адамс. Вместе с группой помощников ей удалось совершить историческую находку среди песков Западной Сахары. Совсем ненадолго в ее руках оказался огромный клад старинных золотых монет, к которым прикасались еще инки. Но сразу после грандиозного триумфа Мэйв стала жертвой предательства и потеряла всё, лишь чудом сохранив жизнь. Наслышавшись о талантах Джека, она обращается к нему за помощью. Вопреки своему первоначальному решению Джек не может устоять перед искушением. Он отправляется на поиски украденного сундука, хранящего 500 лет истории, песка, крови и золота.

3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 15 октября 2017
Премьера в мире 10 марта 2017
Возраст 16+
Режиссер
Гэлан Коннелл
В ролях
Аарон Коста Гэнис
Моника Уэст
Кристофер Редман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кровь, песок и золото 2 постера
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Кровь, песок и золото
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