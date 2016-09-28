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Жмот, 2017

2017 / Франция
6.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Главный герой-жуткий скряга, но встреча с дочерью меняет его жизненные убеждения
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Жмот» - это новый фильм Фреда Кавайе («Право на «лево», «Три часа на побег»). В картине снялись такие актёры, как Дэни Бун («Возьми меня штурмом», «Бобро пожаловать»), Лоранс Арне («Папаши 2»), Ноэми Шмидт («Версаль») и другие французские звёзды экранов.

Картина «Жмот» расскажет историю Франсуа Готье. Всю свою жизнь он старался ни тратить ни копейки, потому что Франсуа - самый настоящий скряга и жмот. От экономии он получает истинное удовольствие, а любая трата вгоняет его в ужас. Но однажды в его жизни объявляется потерянная дочь, вместе с которой приходят неимоверные затраты...

- В фильме есть отсылка к культовой ленте Стэнли Кубрика «Сияние»

- В основе картины лежит оригинальная идея сценариста Оливье Даза («Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх»)

 

Франсуа Готье скуп. Скряжничество доставляет ему удовольствие, платежи заставляют его потеть. Единственная цель его жизни — никогда не тратить. Но однажды его жизнь резко меняется.

6.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 июня 2017
Премьера онлайн 12 марта 2018
Премьера в мире 28 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Фред Кавайе
Фред Кавайе
В ролях
Дэни Бун
Дэни Бун
Лоранс Арне
Лоранс Арне
Ноэми Шмидт
Ноэми Шмидт
Патрик Ридремонт
Патрик Ридремонт
Кристоф Канар
Кристоф Канар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жмот 2 постера
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Жмот
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«Семь раз отмерь, один раз отрежь», «тот без нужды живет, кто деньги бережет», «береги денежку на черный день» - такими принципами руководствуется Франсуа, главный герой фильма «Жмот» Фреда Кавайе («Все ради нее», «Три часа на побег»). Его просто таки карикатурная бережливость доходит до маниакальной скупости, граничащей с клептоманией. И, как всегда бывает в таких случаях, в жизнь его неожиданно врывается женщина, да не…
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Дмитрий Шилов 7 июня 2017, 01:49
Жмотяра
8-ого июня в кинотеатрах начинается показ французской комедии режиссера Фреда Кавайе "Жмот". Посмотрели фильм немного пораньше… Читать дальше…
Валентин 8 июня 2017, 00:55
Смешное и душевное французское, возможно для кого-то и в чём-то, зеркало :))
Жмот

Мило, душевно и смешно. В который раз убеждаюсь, что французы… Читать дальше…
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16 июня 2017 02:09
В Петербурге состоится предпремьерный пресс-показ фильма «Жмот» 6 июня кинотеатр «Люксор» в ТРК Континент станет местом проведения предпремьерного показа комедии «Жмот» с Дэни Буном. Начало в 19.00. «Жмот» – новый
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1 июня 2017 22:59
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