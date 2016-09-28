Жмот, 2017

«Жмот» - это новый фильм Фреда Кавайе («Право на «лево», «Три часа на побег»). В картине снялись такие актёры, как Дэни Бун («Возьми меня штурмом», «Бобро пожаловать»), Лоранс Арне («Папаши 2»), Ноэми Шмидт («Версаль») и другие французские звёзды экранов.
Картина «Жмот» расскажет историю Франсуа Готье. Всю свою жизнь он старался ни тратить ни копейки, потому что Франсуа - самый настоящий скряга и жмот. От экономии он получает истинное удовольствие, а любая трата вгоняет его в ужас. Но однажды в его жизни объявляется потерянная дочь, вместе с которой приходят неимоверные затраты...
- В фильме есть отсылка к культовой ленте Стэнли Кубрика «Сияние»
- В основе картины лежит оригинальная идея сценариста Оливье Даза («Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх»)
Франсуа Готье скуп. Скряжничество доставляет ему удовольствие, платежи заставляют его потеть. Единственная цель его жизни — никогда не тратить. Но однажды его жизнь резко меняется.
8-ого июня в кинотеатрах начинается показ французской комедии режиссера Фреда Кавайе "Жмот". Посмотрели фильм немного пораньше… Читать дальше…
Жмот
Мило, душевно и смешно. В который раз убеждаюсь, что французы… Читать дальше…