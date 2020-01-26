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Jipuragirado japgo sipeun jimseungdeul

Большой куш, 2020

2020 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Работник бани находит в шкафчике забытую посетителем сумку, которая оказывается набита деньгами. Он относит её на склад забытых вещей, но поскольку мужчине нечем заплатить за обучение дочери, да ещё пожилая мать страдает деменцией и изводит невестку, он всё чаще подумывает забрать деньги себе. Сотрудник портовой таможни пытается договориться с коллекторами об отсрочке, так как бывшая девушка оставила его по уши в долгах и исчезла. Женщина, которая не от хорошей жизни работает проституткой, вместе с молодым любовником думает пришить ставшего часто распускать руки мужа. Эти незнакомые между собой люди невероятным образом повлияют на судьбы друг друга.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 26 июня 2020
Премьера в мире 26 января 2020
Возраст 18+
Режиссер
Ким Ён-хун
В ролях
Чон До-ён
Чон До-ён
Чон У-сон
Пэ Сон-у
Юн Ё-джон
Юн Ё-джон
Чон Ман-щик
Чон Ман-щик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Большой куш 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:09
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