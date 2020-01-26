Большой куш, 2020

Работник бани находит в шкафчике забытую посетителем сумку, которая оказывается набита деньгами. Он относит её на склад забытых вещей, но поскольку мужчине нечем заплатить за обучение дочери, да ещё пожилая мать страдает деменцией и изводит невестку, он всё чаще подумывает забрать деньги себе. Сотрудник портовой таможни пытается договориться с коллекторами об отсрочке, так как бывшая девушка оставила его по уши в долгах и исчезла. Женщина, которая не от хорошей жизни работает проституткой, вместе с молодым любовником думает пришить ставшего часто распускать руки мужа. Эти незнакомые между собой люди невероятным образом повлияют на судьбы друг друга.