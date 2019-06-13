Куратор, 2019

В своем кабинете застрелен мэр небольшого подмосковного города. Убийца – крупный бизнесмен, застройщик грузинского происхождения Димур Кавсадзе. Неожиданное преступление буквально переворачивает жизнь города и области. Поисками убийцы занимается бывший «силовик» Данилин, местный серый кардинал, чьими руками делается грязная работа, лично знакомый с Димуром. Данилин готовит нового кандидата в мэры города и принимает решение о физическом устранении бывшего друга и своего подельника, вводя Димура в заблуждение своей готовностью организовать его спасение и побег на малую родину в Грузию. Данилин делает все возможное, чтобы скрыть следы преступной деятельности коррумпированных чиновников и руководителей области.