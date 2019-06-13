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Куратор, 2019

2019 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Мэр маленького города в Подмосковье убит прямо на своем рабочем месте, в кабинете. Известно, что преступление совершил грузинский бизнесмен Кавсадзе. Поиски Димура ведет Данилин, бывший работник силовых структур, известный как серый кардинал, выполняющий любую грязную работу в плане бизнеса и махинаций. Данилин принимает решение устранить Кавсадзе, а на пост мэра выдвинуть своего человека. Он обещает преступнику помощь в побеге на историческую родину, а попутно занимается устранением следов мошенничества и коррупции чиновников.

  • Сюжет киноленты базируется на реальных фактах. События, отсылкой к которым является фильм, произошли осенью 2019 года: Амиран Георгадзе, крупный бизнесмен и член «Единой России», убил нескольких высокопоставленных политиков Красногорска, а затем совершил суицид.
  • Жанровая принадлежность фильма – остросоциальная драма.
  • Продюсер фильма утверждает, что история красноярского стрелка – только толчок для работы над сценарием, ключевая же задумка лежит в проблемах общества: отношение к семейным ценностям, власти, нравственности, предательству.
  • «Куратор» – дебютная полнометражная работа Петра Левченко.

В своем кабинете застрелен мэр небольшого подмосковного города. Убийца – крупный бизнесмен, застройщик грузинского происхождения Димур Кавсадзе. Неожиданное преступление буквально переворачивает жизнь города и области. Поисками убийцы занимается бывший «силовик» Данилин, местный серый кардинал, чьими руками делается грязная работа, лично знакомый с Димуром. Данилин готовит нового кандидата в мэры города и принимает решение о физическом устранении бывшего друга и своего подельника, вводя Димура в заблуждение своей готовностью организовать его спасение и побег на малую родину в Грузию. Данилин делает все возможное, чтобы скрыть следы преступной деятельности коррумпированных чиновников и руководителей области.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 сентября 2020
Премьера в мире 13 июня 2019
Возраст 16+
Режиссер
Петр Левченко
В ролях
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Михаил Гомиашвили
Михаил Гомиашвили
Бека Лемонджава
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Вероника Горшкова 12 сентября 2020, 21:13
Круто... Конечно это не легкий фильм, а напряженный и заставляющий задуматься. Мне было интересно до конца следить, а затем в голове возникает целый… Читать дальше…
Слава Крулатов 8 сентября 2020, 14:49
Сюжет однозначно интересный, чувствуется что к сценарию подошли с головой. Ну и трейлер сильный, так что фильм автоматически становится ожидаемым
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