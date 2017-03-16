Везучий случай, 2017

«Везучий случай!» - это дебютный проект режиссёра Романа Самгина, известного по сериалу «Универ». Сценаристами картины выступили Алексей Казаков и Жора Крыжовников, работавшие вместе на таких проектах, как «Горько!» и «Самый лучший день». В фильме снялись: Андрей Рожков из «Уральских пельменей», КВНщики Дмитрий Брекоткин и Вячеслав Мясников, Олеся Железняк («Ландыш серебристый») и многие другие.

В центре сюжета картины «Везучий случай!» герой по имени Валера, который живёт в Екатеринбурге. Однажды он вместе с друзьями находит у себя выигрышный лотерейный билет. Теперь в руках товарищей аж 43 миллиона рублей! Деньги мужчины решают поделить между собой поровну, однако потом понимают, что их жёны могут испортить весь кайф, если узнают о крупной сумме. Поэтому герои забирают паспорта и убегают в Москву. Но женщин не так просто обвести вокруг пальца, и они отправляются вслед за ними.