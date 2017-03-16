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Везучий случай Везучий случай
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Везучий случай, 2017

2017 / Россия
5.6 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Везучий случай!» - это дебютный проект режиссёра Романа Самгина, известного по сериалу «Универ». Сценаристами картины выступили Алексей Казаков и Жора Крыжовников, работавшие вместе на таких проектах, как «Горько!» и «Самый лучший день». В фильме снялись: Андрей Рожков из «Уральских пельменей», КВНщики Дмитрий Брекоткин и Вячеслав Мясников, Олеся Железняк («Ландыш серебристый») и многие другие.

В центре сюжета картины «Везучий случай!» герой по имени Валера, который живёт в Екатеринбурге. Однажды он вместе с друзьями находит у себя выигрышный лотерейный билет. Теперь в руках товарищей аж 43 миллиона рублей! Деньги мужчины решают поделить между собой поровну, однако потом понимают, что их жёны могут испортить весь кайф, если узнают о крупной сумме. Поэтому герои забирают паспорта и убегают в Москву. Но женщин не так просто обвести вокруг пальца, и они отправляются вслед за ними. 

- Изначально «Везучий случай!» назывался «Лотерея»

- В картине снялись известные участники КВН (Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Вячеслав Мясников), для которых роли в комедии «Везучий случай!» стали дебютом в кино

- Режиссёр Роман Самгин широко известен в театральных кругах своими комедиями

- Вторым режиссёром стал Евгений Досталь, который занимал эту должность на съёмках фильма «Горько!»

- Большинство трюков актёры исполняли самостоятельно, что вылилось в травму для Андрея Рожкова

- Вячеслав Мясников отметил, что самой запоминающейся сценой для него стал танец в машине, которая ехала со скоростью 100 км/час

- Креативными продюсерами проекта стали Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, которые сыграли главные роли

Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный — 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов — Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов . . . но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам.

5.6 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 марта 2017
Премьера в мире 16 марта 2017
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Андрей Рожков
Андрей Рожков
Дмитрий Брекоткин
Дмитрий Брекоткин
Вячеслав Мясников
Вячеслав Мясников
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Везучий случай 1 постер
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Собрались как-то режиссер Роман Самгин («Универ»), сценаристы Жора Крыжовников и Алексей Казаков («Горько», «Самый лучший день»), Уральские пельмени, парочка знаменитых актеров, и сняли «Крысиные бега» (имеется ввиду американский фильм 2001 года) на русский манер. С водопадом водки, шумом, погонями на газелях, немыслимыми поворотами сюжета и многочисленными непонятными диалогами. Кадр из фильма «Везучий случай» Нас быстренько…
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Irchik Gladkaya 20 марта 2017, 02:02
Добрый фильм. На любителя! А я любитель таких фильмов. Кому нравятся лёгкие, весёлые комедии - российские комедии -Тем советую, кто ждёт… Читать дальше…
lyzmaksim 21 марта 2017, 10:12
Мои завышенные ожидания от фильма помешали получить удовольствия от просмотра. Честно ожидал лучше.НО...сам фильм не плох, концовка подкачала. Но… Читать дальше…
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13 марта 2017 11:59
Вышел новый трейлер российской комедии «Везучий случай» Кинокомпания «Lunapark» и студия «Yellow, Black and White» продолжают подогревать интерес к своему проекту, выпустив новый трейлер безумной отечественной комедии
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25 января 2017 12:43
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