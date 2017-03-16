Везучий случай, 2017

«Везучий случай!» - это дебютный проект режиссёра Романа Самгина, известного по сериалу «Универ». Сценаристами картины выступили Алексей Казаков и Жора Крыжовников, работавшие вместе на таких проектах, как «Горько!» и «Самый лучший день». В фильме снялись: Андрей Рожков из «Уральских пельменей», КВНщики Дмитрий Брекоткин и Вячеслав Мясников, Олеся Железняк («Ландыш серебристый») и многие другие.
В центре сюжета картины «Везучий случай!» герой по имени Валера, который живёт в Екатеринбурге. Однажды он вместе с друзьями находит у себя выигрышный лотерейный билет. Теперь в руках товарищей аж 43 миллиона рублей! Деньги мужчины решают поделить между собой поровну, однако потом понимают, что их жёны могут испортить весь кайф, если узнают о крупной сумме. Поэтому герои забирают паспорта и убегают в Москву. Но женщин не так просто обвести вокруг пальца, и они отправляются вслед за ними.
- Изначально «Везучий случай!» назывался «Лотерея»
- В картине снялись известные участники КВН (Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Вячеслав Мясников), для которых роли в комедии «Везучий случай!» стали дебютом в кино
- Режиссёр Роман Самгин широко известен в театральных кругах своими комедиями
- Вторым режиссёром стал Евгений Досталь, который занимал эту должность на съёмках фильма «Горько!»
- Большинство трюков актёры исполняли самостоятельно, что вылилось в травму для Андрея Рожкова
- Вячеслав Мясников отметил, что самой запоминающейся сценой для него стал танец в машине, которая ехала со скоростью 100 км/час
- Креативными продюсерами проекта стали Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, которые сыграли главные роли
Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный — 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов — Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов . . . но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам.