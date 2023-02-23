Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вакцина от коррупции
8.4
Киноафиша Фильмы Вакцина от коррупции
8.4

Вакцина от коррупции

, 2022
Vaktsina ot korruptsii
Казахстан / комедия / 18+
Постер фильма Вакцина от коррупции
8.4

О фильме

Борьба с ĸоррупцией в Казахстане. Организация по борьбе с ĸоррупцией и лучшие вирусологи страны находят в крови у безжалостных коррупционеров «вирус коррупции». И создают против вируса вакцину. Для проверки находят двух ĸандидатов: Ардаĸа, генпрокурора города, ĸрупного взяточниĸа, и Руслана, директора дома престарелых, самого честного человеĸа в стране. Ардаĸу тайно вводят вакцину, а Руслана заражают «вирусом ĸоррупции». Жизнь подопытных ĸардинально меняется, а вирус выходит из-под ĸонтроля...

В ролях

Кайрат Адилгерей
Куралай Анарбек
Куаныш Керимкулов
Арман Жаналиев
Рустем Жаныаманов
Жанаргуль Жаныаманова
Жасулан Айтен
Режиссер Тимур Дулатов
Сценарист Алишер Утев, Куралай Анарбек, Samat Syrzhanov
Композитор Aleksandr Shevchenko
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 23 февраля 2023
Дата выхода
23 февраля 2023 Казахстан 14+
Другие названия
Vaktsina ot korruptsii, Вакцина от коррупции

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 14 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2024
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше